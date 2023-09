След консумация на риба с "месоядна" бактерия: Жена от Калифорния е с ампутирани крайници

М айка от Сан Хосе, Калифорния е с четворна ампутация, след като се заразява с бактериална инфекция, която може да е дошла от недобре сготвена риба.

След като сготвила и изяла тилапия, закупена от местен пазар през юли, 40-годишната Лаура Барахас се разболяла почти веднага. Тя е диагностицирана с вирулентната бактерия Vibrio vulnificus, често наричана "месоядна бактерия", според GoFundMe, създадена от нейната приятелка Анна Месина.

"Тя почти загуби живота си. Беше на респиратор", казва Месина пред KRON-4. "Поставиха я в медикаментозна кома. Пръстите ѝ бяха черни, краката ѝ бяха черни, долната ѝ устна беше черна. Имаше пълен сепсис и бъбреците ѝ отказваха."

Барахас, която има 6-годишен син, прекарва един месец в болницата, преди да се наложи "да бъдат отстранени и четирите ѝ крайника, за да се спаси животът ѝ", според GoFundMe.

Vibrio vulnificus обикновено се нарича "месоядна бактерия", тъй като може да причини некротизиращ фасциит, което е "тежка инфекция, при която плътта около отворена рана умира".

Основното лечение на некротизиращия фасциит е ранно и агресивно хирургично изследване и отстраняване на некротичната тъкан. В случая на Барахас това означава ампутация на всички крайници.

A woman has lost all four limbs after contracting a flesh-eating bacteria likely picked up from undercooked fish.



