След урагана Йън: Смъртоносна бактерия се разпространява във Флорида

В окръг Флорида в САЩ, който беше опустошен от урагана Йън миналия месец, се наблюдава рязък скок на случаите на заболявания и смъртни случаи, причинени от месоядна бактерия.

Длъжностни лица твърдят, че в окръг Лий, където бурята от четвърта категория достигна сушата на 28 септември, са регистрирани 29 заболявания и четири смъртни случая, дължащи се на бактериите.

An increase in infections with a rare flesh-eating bacteria was reported in Florida in the days after Hurricane Ian due to catastrophic flooding from the storm.#bacterias #bacteria #flesh #florida #huricane #flesheatercourts #news #newsupdate pic.twitter.com/Y3xubELcCN