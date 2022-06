Откриха най-голямата бактерия в света

У чени са открили в карибско мангрово блато в Гваделупа най-голямата бактерия в света, чийто размер надвишава 5000 пъти този на себеподобните й, съобщават световните агенции, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънс".

Повечето бактерии са микроскопични, но тази е толкова голяма, че може да бъде видяна с просто око и дори да бъде хваната с пинсета.

Тънката бяла нишка, приблизително с размерите на човешка мигла, е "най-голямата бактерия, известна досега", казва Жан-Мари Воланд, морски биолог от Националната лаборатория "Лорънс Бъркли" и водещ автор на публикацията в сп. "Сайънс".



Оливие Гро, съавтор и биолог от университета на Френски Антили и Гвиана, открива първия образец от бактерията, наречена Thiomargarita magnifica, или "великолепна сярна перла", върху мангрови листа в блато в архипелага Гваделупа през 2009 г.

Ученият обаче не разбира веднага, че това е бактерия, заради изненадващо големия й размер - тези бактерии средно достигат дължина от една трета от инча (0,9 сантиметра).

Eдва по-късен генетичен анализ разкрива, че организмът е единична бактериална клетка.

"Това е невероятно откритие. То повдига въпроса колко от тези гигантски бактерии има там някъде и ни напомня, че никога не трябва да подценяваме микробите", казва Петра Левин, микробиоложка от Вашингтонския университет в Сейнт Луис, която не е участвала в изследването.

Гро открива бактерията и по черупки от стриди, камъни и стъклени бутилки в блатото.

Изследователите все още не са успели да отгледат гигантската бактерия в лабораторна култура, но според тях клетката има структура, която е необичайна за бактериите.

Една от ключовите разлики е, че тя има голямо централно отделение или вакуола. Това позволява някои клетъчни функции да са в тази контролирана среда, вместо в цялата клетка.

