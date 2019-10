Американски медии: Лидерът на "Ислямска държава" Багдади е убит

А бу Бакр ал-Багдади е бил убит след операция на американските специални части, която е одобрена от Доналд Тръмп седмица по-рано, съобщи БГНЕС.

Хеликоптери са обстрелвали през изминалата нощ позиции на джихадисти, близки до групировката "Ислямска държава" в провинция Идлиб, убивайки девет души. Това съобщи тази сутрин Сирийският център за наблюдение на човешките права, цитиран от АФП.

В същото време американски медии информираха за смъртта на лидера на „Ислямска държава“ при американско нападение, припомня Франс прес.

Abu Bakr al-Baghdadi, the shadowy leader of the Islamic State group who presided over its global jihad and became arguably the world's most wanted man, is believed dead after being targeted by a U.S. military raid in Syria. https://t.co/zkmZV4W2fC