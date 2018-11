Броят на загиналите при пожара в Северна Калифорния достигна 42 души, превръщайки го в най-смъртоносния в историята на щата Калифорния, заяви вчера шерифът на окръг Бют, цитиран от Ройтерс.

Последните данни бяха обявени след като властите откриха останките на още 13 жертви на огнената стихия. Пожарът, наречен "Лагерен огън", се превърна и в най-разрушителния в историята на щата, след като опустоши 7100 жилищни и други сгради откакто избухна в четвъртък, отбелязва Асошиейтед прес. Градчето Парадайз с население от 27 000 души буквално беше изтрито от картата. Властите не знаят колко души са изчезнали четири дни след началото на пожара.

@EmpireStateBldg lit in California’s state colors in sympathy for the victims and those affected by the California wildfires. NYC stands w/ you California. ❤️❤️❤️ #CampFire #WoolseyFire #HillFire #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/3vkxzb4etK