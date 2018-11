Бързо придвижващият се горски пожар в Северна Калифорния предизвика евакуацията на цял град, разруши стотици постройки, а десетки хиляди американци бягаха от бедствието, някои сграбчили бебета и домашни любимци, след като изоставяха колите си и продължаваха пеша пред пламъците, предаде Асошиейтед прес.

"Селището "Парадайс" е до голяма степен разрушено, става дума за опустошение от такъв мащаб", каза вчера капитан Скот Маклийн от противопожарната служба.

"Вятърът, който беше обявен в прогнозата, дойде и помете всичко".

Маклийн заяви, че са разрушени две хиляди сгради в градчето с 27 000 жители, на около 290 км североизточно от Сан Франсиско. Броят на пострадалите и нанесените щети засега не могат да бъдат уточнени, защото властите нямат достъп до опасния район.

От болница в града бяха евакуирани с хеликоптери над 60 пациенти.

Началникът на противопожарната служба в окръг Бют Дарън Рийд каза на пресконференция, че двама огнеборци и много местни жители са ранени.

Джина Овиедо описа опустошителната сцена по време на бягството си - пламъците поглъщали домове, избухвали експлозии, а стълбове на далекопроводи рухвали.

"Всичко започна да се взривява", каза Овиедо. "Хората започнаха да излизат от колите си и да бягат пеша".

Фотограф на АП видя десетки унищожени или горящи магазини и бензиностанция.

Шерифът на окръг Бют Кори Хоуни каза, че положението е много сериозно и много опасно.

Harrowing footage captures family fleeing from the massive #CampFire as flames consumed the town of Paradise in Northern California.



This family managed to escape to safety. The entire town of about 27,000 was ordered to evacuate because of the fire. https://t.co/0yfsSD1Xfu pic.twitter.com/mfaXzEfEjp