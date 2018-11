Броят на загиналите при пожаритe в Калифорния достигна 25 души, предаде "Уошингтън пост".

20 души все още са в неизвестност.

Само при пожара, който унищожи градчето Парадайз в Северна Калифорния, загиналите са 23. Другите две жертви са открити край Малибу.

Повече от 250 хил. души са евакуирани.

Шерифът на окръг Бют каза, че вчера са били намерени още 14 тела, три дни след избухването на пожара. Той добави, че някои от жертвите са били намерени в коли и в къщи.

Последните данни бяха за девет загинали.

От четвъртък до сега над 6700 сгради в Парадайз бяха опустошени от пожара. Над 250 хил. души в окръг Бют получиха заповед за евакуация. До този момент пожарът е изгорил 40 хил. хектара земя и е овладян едва на 20 процента по данни на калифорнийската служба за пожарна безопасност.

Общо 3200 огнеборци опитват да го потушат.

Знаменитости избягаха от домовете си заради пожара

Певиците Лейди Гага, Иги Азалия и Шер, режисьорът Гийермо дел Торо и риалити звездата Ким Кардашиян са сред знаменитостите, които избягаха от домовете си в Малибу заради пожара в калифорнийския окръг Вентура, съобщи Ройтерс.



Гийермо дел Торо написа в Туитър, че е оставил във вилата си "Студеният дом" голямата си колекция от книги, фигури на чудовища, костюми и кинореквизит. "Студеният дом" и колекцията може да са в опасност, но запазвам дара на живота" - написа носителят на награда "Оскар".

"Притеснявам се за дома си, но не мога да направя нищо - написа Шер в Туитър. - Къщите на приятели изгоряха".

I’m worried about my house🔥, but there is nothing I can do. Friends houses have burned🙏🏻 I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972😭

Лейди Гага също написа в Инстаграм, че се е евакуирала от имението на Франк Запа, което купи, съобщи Контактмюзик. Тя публикува и снимки как с антуража си се качва в автомобили на фона на дима от близкия пожар.



Уил Смит, който притежава голямо имение в Малибу, също пусна снимки за пожара в социалните мрежи.

Актьорът Чарли Шийн написа в Туитър, че се безпокои за баща си Мартин Шийн и съпругата му Джанет, които живеят в Малибу, защото не може да се свърже с тях. По-късно Мартин Шийн увери децата си, че е добре.



Кейтлин Дженър също увери последователите си в Инстаграм, че е в безопасност, след като беше съобщено, че домът й е обхванат от огъня.

Ким Кардашиян и сестрите й Клоуи и Кортни също трябваше да напуснат домовете си в Калабасас.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe 🙏🏼