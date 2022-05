Амбър Хърд в съда: Джони Деп ме биеше и насилваше сексуално

А ктрисата Амбър Хърд заяви в съда, че бившият ѝ съпруг Джони Деп я биел и насилвал сексуално по време на съжителството им, предаде Асошиейтед прес.

Според нея това обикновено се случвало, когато Деп бил под въздействието на алкохол в комбинация с ревност. Тя била наясно, че трябва да го напусне още първия път, когато я ударил, но не успявала да се накара да го направи.

“Знаех, че не мога да му простя, защото това означава, че ще се случи отново“, каза тя пред съдебните заседатели във Феърфакс през сълзи, докато свидетелстваше по делото за клевета, заведено от бившия ѝ съпруг. "Бях с разбито сърце“.

Актрисата си тръгнала, след като получила шамар, но няколко дни по-късно Деп пристигнал с извинение, няколко бутилки от любимото ѝ вино и обещание, че никога повече няма да го направи. “Исках да му вярвам“, каза тя.

Джони Деп съди бившата си жена за клевета в Окръжния съд във Феърфакс, щата Вирджиния, след като Амбър Хърд публикува статия през декември 2018 г. във в. “Вашингтон пост”, описвайки се като публична фигура, обект на домашно насилие. В нея той не се споменава по име, но адвокатите му настояват, че клиентът им е оклеветен. Според тях статията очевидно се отнася до обвиненията, които актрисата отправи към бившата си половинка през 2016 г. по време на бракоразводното дело.

Амбър Хърд седна на свидетелското място за първи път от началото на продължаващия вече четвърта седмица процес. Докато тя говореше, Деп беше вперил поглед в масата пред него, отбелязва Асошиейтед прес.

Бившата му жена описа пред заседателите момент, в който според нея е била обект на сексуално насилие от страна на Деп през 2013 г. Двамата били под въздействието на халюциногенни гъби, а той проявил и ревност. Актрисата каза също, че бившият ѝ съпруг я обвинявал, че крие наркотиците му, скъсал роклята ѝ и я ударил. По думите ѝ той прекалявал и с алкохола.

Хърд разказа в съдебната зала как са се запознали и влюбили. Според нея между тях веднага припламнала любовна искра, въпреки разликата във възрастта от 22 години. Деп и Хърд се срещнали през 2011 г. на снимачната площадка на "Дневникът на едно пиянде" ("The Rum Diary") и се оженили през февруари 2015 г.

„Бях актриса без изградено име. Бях на 22. Той беше два пъти по-голям от мен. Той е този световноизвестен актьор”, каза Хърд, която вече е на 36 години.

Амбър Хърд си спомни, че за първи път била ударена, когато разглеждала една от татуировките на Деп и не успяла да я прочете. Засмяла се, когато съпругът ѝ казал, че пише "Уино“ - татуировка, която си е направил, докато се срещал с актрисата Уинона Райдър.

