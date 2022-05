3 млн. души се обявиха против участието на Амбър Хърд в "Аквамен 2"

Т ри милиона души са подписали петиция за премахване на Амбър Хърд от продължението на филма "Аквамен" на DC.

Онлайн петицията достигна 3 милиона подписа във вторник, 3 май, само часове преди Хърд да се изправи повторно в процеса за клевета, заведен от бившия ѝ съпруг Джони Деп.

Over 3M people have signed a petition to remove Amber Heard from 'Aquaman 2' pic.twitter.com/FQYf49r7bk