Амбър Хърд обвини Джони Деп в "сексуално насилие"

Д жони Деп беше обвинен в "сексуално насилие" от адвокатите на бившата съпруга Амбър Хърд по време на встъпителните изявления на делото за клевета на Деп срещу актрисата Хърд, съобщават от ET.

Във встъпителните изявления, които бяха излъчени по CourtTV, адвокатът на Хърд, Бен Ротенборн, каза, че Хърд е претърпяла насилие, което „било под много форми“, включително физически, емоционални и психологически. Говорител на Деп нарече твърденията „фиктивни“ и „погрешни“.

Деп заведе дело за клевета срещу Хърд през 2018 г. заради статия във Washington Post. Делото на Деп е с иск за 50 милиона щатски долара.

Заглавието на онлайн версията на публикацията за Хърд гласи „Амбър Хърд: Говорих срещу сексуалното насилие - и се изправих пред гнева на нашата култура. Това трябва да се промени“. Адвокатът на Хърд твърди, че Хърд не е написала заглавието сама, нито е получила окончателно одобрение за него. Адвокатът обаче каза за заглавието, че, "за съжаление, то е вярно".

Самата статия не споменава Деп по име, но спорният им развод през 2016 г. беше в новините през предишни две години. „Амбър наистина е претърпяла сексуално насилие от страна на Деп“, твърди Ротенборн.

Представителят на Деп заяви, че: „Тези фиктивни твърдения никога не са били правени в началото на обвиненията на Амбър през 2016 г., а само благоприятно се появиха години по-късно, след като тя беше съдена за клевета, след като отбеляза в своята статия, че е била жертва на „сексуално насилие". Думите са от ключово значение в дело за клевета и за удобство това твърдение дойде едва след това."

По време на делото адвокатът на Амбър Хърд заяви, че Деп се опитва да заблуди и да отклони вниманието на съдебните заседатели с "безумни конспиративни теории" и напомни за свободата на словото.

Съдебният процес в САЩ е по-малко от две години след като Деп загуби дело за клевета срещу британския таблоид "Сън", който го нарече "бияч на съпруги". Според съда в Лондон той многократно е нападал Хърд и я е накарал да се страхува за живота си.

The attorney for #JohnnyDepp told the jury that no one in 5 decades had accused the actor of being abusive of any kind to a woman until ex-wife #AmberHeard . @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/agMivzWgpu

Деп иска съдебните заседатели да установят, че Хърд съзнателно е направила неверни твърдения.

От своя страна Хърд твърди, че е казала истината, и че не може да носи отговорност, защото статията ѝ от 2018 г. за домашното насилие се е отнасяла до въпрос от обществен интерес.

"Вашингтон пост" не е страна по делото.

Деп и Хърд се запознават по време на снимките на "Дневникът на едно пиянде" през 2011 г. и сключват брак четири години по-късно. Хърд обвини Деп в домашно насилие, след като подаде молба за развод през 2016 г.

Depp opening: There's no dispute that soon after Depp ended things with Heard and left the apartment.....she knew he was leaving to go on tour and she walked in to court to obtain a restraining order. Depp/lawyere had no opportunity to be heard. #JohnnyDepp #AmberHeard pic.twitter.com/8wiwttXAbs