Джони Деп за Амбър Хърд: Надявам се тялото ѝ да се разложи в багажника на кола

Д жони Деп написал в текстово съобщение до най-добрия си приятел, че се надява "гниещият труп на Амбър Хърд се разлага в багажника" на кола. Това стана ясно днес по време на процеса за клевета, който Деп води срещу Хърд.

По време на разпит на неговия най-добър приятел - художника Исак Барух, адвокатът на Хърд Илейн Бредехофт попита Барух за съобщения, които е разменил с Деп през октомври 2016 г., в които Деп нарича Хърд с обидни думи.

Бредехофт попита Барух: „Спомняте ли си, че г-н Деп някога ви е казвал, че най-общо казано, се е надявал гниещият труп на Амбър да се разлага в багажникa на Honda Civic?“

Барух отговори: „Да, виждам съобщението тук, така че очевидно, да, било е казано. Написано е."

Съобщенията са били изпратени няколко седмици преди Барух да се изнесе от мезонета в Лос Анджелис, където Деп му позволяваше да живее, без да плаща наем.

