Джони Деп vs Амбър Хърд: Това ще се превърне в кална сапунена опера

Д елото за клевета, заведено от холивудския актьор Джони Деп срещу бившата му съпруга Амбър Хърд, вероятно ще се превърне в шестседмична, кална сапунена опера, предаде Асошиейтед прес.

Това предупреждение отправиха към съдебните заседатели във Вирджиния адвокатите на актрисата.

During the opening day of the trial at the Fairfax County Courthouse in Virginia on Tuesday, the stars' legal teams gave their opening statements and Depp's sister Christi Dembrowski answered questions from both sides as the first witness to take the stand https://t.co/I3UHMAFthq — Sky News (@SkyNews) April 13, 2022

"Ще видите кой е истинският Джони Деп - зад славата, зад пиратските костюми", заяви адвокатът на Хърд Дж. Бенджамин Ротънборн пред съдебните заседатели по време на встъпителните пледоарии. "Тъй като Джони Деп заведе делото, всичко това ще излезе наяве".

Деп заведе дело за клевета срещу Хърд в съд във Феърфакс, Вирджиния, след като през 2018 г. актрисата написа статия във "Вашингтон пост", в която се описа като обществена фигура, жертва на домашно насилие - тема, широко застъпена в публикацията.

Джони Деп заяви, че статията косвено го клевети, визирайки твърденията за насилие, които Хърд направи през 2016 г. Актьорът отрича да я е малтретирал.

The attorney for #JohnnyDepp told the jury that no one in 5 decades had accused the actor of being abusive of any kind to a woman until ex-wife #AmberHeard. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/agMivzWgpu — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) April 12, 2022

По време на встъпителните пледоарии във вторник Ротънборн заяви, че доказателствата ще покажат, че Джони Деп многократно е упражнявал физическо и сексуално насилие над Амбър Хърд. Адвокатът на актрисата добави, че не е необходимо съдебните заседатели да се правят на рефери на бурния брак на двойката, ако се съсредоточат върху основите на закона за клеветата.

Според адвоката на Хърд статията от 2018 г. по никакъв начин не е навредила на репутацията на Джони Деп.

Ротънборн отбеляза, че обвиненията в тормоз са публично достояние от две години, и заяви, че движещата се по спирала кариера на Деп е резултат от употребата на алкохол и наркотици, която го превръща в ненадеждна стока за холивудските студия.

"Лошите решения на този човек го докараха дотук. Спрете да обвинявате други хора за проблемите, които сами си създавате", каза адвокатът на Амбър Хърд.

Ротънборн изтъква, че първо и преди всичко във въпросната статия никъде не се споменава името на Джони Деп. Макар да признава този факт, адвокатът на холивудския актьор, Бенджамин Чу, казва, че на всички в Холивуд е ясно кого има предвид Амбър Хърд.

Depp opening: You'll hear from multiple witnesses....saw a surveillance video from that week that shows #AmberHeard's sister throwing a "fake punch" at Heard's face & them laughing about it. Chew says - would a sister of a victim of abuse be laughing about something like that? pic.twitter.com/lVGiyfAWaN — Cathy Russon (@cathyrusson) April 12, 2022

Според екипа на Деп статията е пример за "клевета по подразбиране".

Друг от адвокатите на Деп, Камий Васкес, заяви пред съдебните заседатели, че Амбър Хърд отказва да признае, че е излъгала, и още повече е задълбала в нещата. "Тя не може да отстъпи. Тя живее и диша с тази лъжа от години. Тя ще изиграе ролята на живота си в тази съдебна зала", каза Васкес.

Адвокатите на Амбър Хърд твърдят също, че на "чудовището" Джони Деп не може да се вярва, когато отрича да е упражнявал тормоз над нея, защото често е пиел и употребявал наркотици до степен да не може са си спомни какво е правил.