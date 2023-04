Китай планира да изгради база на Луната, като използва лунна почва

К итай планира да започне до пет години изграждането на обитаема база върху Луната, като използва лунна почва, предаде Ройтерс.

Китайските медии съобщават, че амбициозният план трябва да бъде постигнат в рамките на това десетилетие. Повече от 100 китайски учени, изследователи и специалисти в областта на космическите изследвания наскоро се срещнаха на конференция в град Ухан в Централен Китай, за да обсъдят начини за изграждане на инфраструктура на повърхността на Луната, съобщават местните медии.

China eyes building base on the moon using lunar soil https://t.co/vKcKmX25ox pic.twitter.com/V7Laa7tIM6

Дин Леюн, експерт от Китайската академия по инженерна физика, каза, че екип разработва робот, наречен „Китайски супер зидари“, който да прави тухли от лунната почва. „Изграждането на местообитание на Луната е необходимо за дългосрочни лунни изследвания и със сигурност ще бъде реализирано в бъдеще“, казва Дин, като признава, че е няма да е лесно да се постигне това в краткосрочен план.

Роботът, натоварен със задачата да прави тухли от лунна почва, ще бъде изстрелян с китайската мисия „Чанъе-8“ около 2028 г., казва Дин и добави, че страната има за цел да извлече първата почвена проба от далечната страна на Луната в рамките на мисия около 2025 г. Преди това Китай е извличал почвени проби от близката страна на спътника при мисията си „Чанъе-5“ през 2020 г., припомнят държавните медии.

China is designing a brick-making robot to build lunar bases out of moon soil https://t.co/RAtgqE4FVV