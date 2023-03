Ролс-Ройс разработва ядрен реактор за база на Луната

Р олс-Ройс получи средства от Космическата агенция на Великобритания за разработване на ядрен реактор за база на Луната.

Целта на проекта е да се проучи как ядрената енергия може да се използва за поддържане на база за астронавти.

Учените и инженерите на британската компания работят по програма за микрореактори, за да разработят технология, която ще захранва евентуално човешко обитаване на Луната.

Космическите мисии са зависими от източник на енергия за поддържане на системите за комуникация, поддържане на живота и експерименти, а експертите предполагат, че ядрената енергия може да реши този проблем и да удължи лунните мисии.

Космическата агенция на Великобритания е отпуснала 2,9 млн. паунда финансиране за проекта, който ще осигури първоначална демонстрация на лунен модулен ядрен реактор на Обединеното кралство. Още през 2022 г. агенцията е финансирала проучване на стойност 249 000 паунда, съобщава The Telegraph.

"Най-добрата лаборатория"

"Изследването на космоса е най-добрата лаборатория за много от трансформационните технологии, от които се нуждаем на Земята: от материали до роботика, хранене, чисти технологии и много други. Тъй като се подготвяме да видим хора да се завръщат на Луната за първи път от повече от 50 години, ние подкрепяме вълнуващи изследвания като този лунен модулен реактор с Ролс-Ройс, за да създадем пионерски нови източници на енергия за лунната база", заяви министърът на науката Джордж Фрийман.

Министърът също така похвали партньорствата между британската индустрия и публичния сектор, които спомагат за създаването на работни места в британския сектор на космическите технологии на стойност 16 млрд. паунда и помагат да се гарантира мястото на Обединеното кралство като водеща сила в науката.

