Амал Клуни: Украйна е кланица в сърцето на Европа

А двокатката в областта на правата на човека Амал Клуни призова страните в ООН да се съсредоточат върху международното правосъдие за военните престъпления в Украйна, съобщи Ройтерс, така че доказателствата за престъпленията да не стоят на съхранение - както е станало с жертвите на "Ислямска държава" (ИД) в Ирак и Сирия.

"Днес Украйна е кланица. Точно в сърцето на Европа", заяви Клуни по време на неформално заседание на Съвета за сигурност на ООН относно отговорността за случващото се в Украйна, организирана от Франция и Албания.

Амал Клуни припомни гласуването в Съвета за сигурност през 2017 г. за одобряване на мярка, за която тя помогна да се лобира - създаването на екип на ООН, който да събира, запазва и съхранява доказателства за възможни международни престъпления, извършени от "Ислямска държава" в Ирак. Това се случи в същата година, когато на нея и съпруга ѝ американския актьор Джордж Клуни се родиха син и дъщеря.

"Децата ми вече са почти на 5 години и досега повечето от доказателствата, събрани от ООН, са на съхранение - защото няма международен съд, който да съди ИД", казва тя.

In an Arria formula address at the UN, Amal Clooney just said there was "mounting evidence of genocide" in Russia's war on Ukraine. pic.twitter.com/auThC35QdD