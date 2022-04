ОССЕ: В Украйна има доказателства за военни престъпления

М еждународни експерти са открили доказателства за военни престъпления и престъпления срещу човечеството на Русия в Украйна, се казва в първоначален доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество и Европа (ОССЕ), предаде Скай нюз.

Според документа атакуващите сили не са взели необходимите предпазни мерки за цивилното население и умишлено са атакували болници и училища.

Той установява, че нападението на 9 март срещу родилното отделение на болницата в Мариупол е извършено от Русия, и квалифицира деянието като "военно престъпление". Тогава Русия отрече да стои зад атаката и обвини Украйна за това.

