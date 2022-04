Международният наказателен съд: Украйна е местопрестъпление

П рокурорът на Международния наказателен съд, британецът Карим Хан, определи днес Украйна като „местопрестъпление“ по време на посещение в Буча, близо до Киев, предаде Франс прес.

Украйна е местопрестъпление.Тук сме, защото имаме основателна причина да смятаме, че се извършват престъпления, които са от компетенцията на Съда. Трябва да пробием мъглата на войната, за да стигнем до истината, заяви Хан пред журналисти при посещението си в града, където според украинските власти стотици цивилни са били открити мъртви след руската окупация на селището.

A 6-year-old boy stands near the grave of his mother, murdered by russian soldiers and then buried in her yard in Kyiv region.

Photo by: Rodrigo Abd/AP#BuchaMassacre#stoprussia pic.twitter.com/ne6Jegsocf — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 5, 2022

Хан уточни, че екип от криминолози на МНС се готви да работи „за да можем да отделим истината от измислицата“.

Трябва да сме отворени и да вярваме на доказателствата. Законът трябва да бъде мобилизиран и пуснат в действие в защита на цивилните, каза Хан.

A map of russian #BuchaMassacre compiled by the New York Times. We'll never forgive, we'll never forget #GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/pu9kNA8ZPG — Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 12, 2022

Журналисти от АФП, които успяха да влязат в Буча на 2 април, видяха трупове на 20 мъже в цивилни дрехи, разпръснати в район от няколкостотин метра на една от градските улици. Един лежеше до колелото си, други бяха с пазарски чанти. Трети лежеше на една страна с вързани зад гърба ръце. Поне двама от мъртвите бяха с големи рани на главата.

От няколко дни те присъстват на ексхумацията на тела от масови гробове в Буча и други населени места в околностите на Киев, които в продължение на няколко седмици бяха окупирани от руски войници.

During the occupation of Kyiv oblast, the Russian military killed more than 400 residents of Bucha - Kyiv Regional Military Administration. The photo shows the exhumation of bodies from one of the mass graves near the church. #BuchaMassacre pic.twitter.com/X3q8EvjZBw — UkraineWorld (@ukraine_world) April 12, 2022

Клането в Буча предизвика ужасяващо осъждане в цял свят и накара съюзниците на Киев да наложат нови санкции на Русия.

Москва отрича всякаква отговорност за тези смъртни случаи и определя обвиненията за цивилни, убити от руски войници, като „фалшиви“.