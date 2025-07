Какво е било менюто на затворниците в Алкатраз?

А лкатраз, един от най-известните затвори в историята, където са били престъпници като Ал Капоне и "Картечницата" Кели, е известен и с нещо неочаквано - своите ястия. Макар репутацията на затвора да е мрачна, поне вечерята там предлагала утеха на затворниците.

В архивите са запазени менюта от 40-те и 50-те години и те разкриват изненадващо високото качество на храната за затворниците. През септември 1946 г., например, обядът един случаен понеделник включва грахова супа, печена свинска плешка, картофено пюре, задушена царевица и ябълков пай, съпроводени с хляб и кафе с мляко.

Тръмп възражда Алкатраз – но кой всъщност избяга от него?

Храната е била достатъчно вкусна и питателна не само затворниците, но и за пазачите, които са яли същото.

Какво са яли затворниците в Алкатраз

I was surprised at how well the inmates on Alcatraz ate. Here is a smaller version of one of their dinners; stuffed pork chop, cucumber salad, and quickie apple pie. #alcatraz #tastinghistory https://t.co/PbnI1C2fst pic.twitter.com/pHs6mKMDrc — Tasting History (@TastingHistory1) June 20, 2023

Менюто следва убеждението, че добре хранените затворници са по-малко склонни да създават проблеми. Закуската често е включвала бъркани яйца, препечен хляб, зърнена закуска и кафе или хляб със сироп и бекон, понякога придружени от овесена каша, крем или задушени сини сливи. Предложенията за обяд са включвали руло „Стефани“ с картофено пюре и грах, чили кон карне с ориз, сандвичи с шунка с боб и зелева салата или сандвичи с фъстъчено масло и желе със супа в по-леките дни. Вечерите са били обилни - печено говеждо със сос и варени картофи, спагети с месен сос, печена риба с макарони и сирене или телешка яхния със зеленчуци. Десертите са включвали хлебен пудинг, желе, ябълков пай и пресни или консервирани плодове.

Въпреки липсата на точни рецепти от онова време, Женският клуб на Алкатраз, включващ съпругите на служителите, създават готварска книга, която документира ястията, приготвяни на острова.

В тази книга се описват пълнените свински пържоли на Виола Делмор, салата от краставици на Милдред Капел и бързият ябълков пай на Рут Лангли.

Food in Alcatraz sounded surprisingly interesting.



God knows I've eaten worse. pic.twitter.com/yDYTFJItii — Lactose the Intolerant (@Ersatz_F) February 20, 2025

Домашен алкохол и десерти в Алкатраз

Бившият обществен враг номер едно Алвин Карпис с прякор "Зловещият" Карпис отива да работи в кухните на затвора през 1943 г. където пече за себе си и приятелите си всякакви десерти, а с достъп до мая и плодове правил партиди затворническо вино. Той всъщност е наказан през 1945 г., когато е намерен да се олюлява из двора, под въздействието на собствения си алкохол, но това далеч не е бил изолиран случай.

Was watching some videos on prisons and Alcatraz seems to have had some pretty decent food. pic.twitter.com/CHwqh3AXQS — Masa🌻 (@hizaga) May 11, 2025

Много от затворниците са използвали парчета картофени обелки или малки парченца плодове и мая и са правили свои собствени вина. Това дори е довело до създаването на бизнес в затвора- работниците в кухните са пълнели кибритени кутии с хлебна мая и са ги продавали на други затворници за пет долара бройката.

През 1963 г. след 29 години работа Алкатраз прекратява работа като затвор, а една от главните причини е била цената за поддръжка - тройно по-голяма на затворник, от почти всяка друга подобна институция.

Всеки продукт на острова е трябвало да бъде пренасян от Сан Франциско с лодка - от водата, до брашното и ябълките за пая.

Как да готвите като в Алкатраз

За свинските котлети, Виола Делмор препоръчва: "Нарежете джобове в котлетите и напълнете със смес от хлебни трохи, ябълки и лук. Подправете със сол, черен пипер и градински чай (салвия). Печете на 170 градуса за един час." Отлична идея е да се съкрати времето за печене до около 30-35 минути, за да избегнете сухи котлети.

Трябват ви доста дебели парчета месо, за да може да се направи джоб. След това в купа добавете вашата 1/2 чаша сушени трохи хляб, 1/2 чаша ситно нарязана ябълка, 1 чаена лъжичка млян лук и малко нарязан градински чай. Добавете около четвърт чаена лъжичка сол и една чаена лъжичка черен пипер. Разбъркайте всичко заедно и след това го напълнете в свинските пържоли. И колкото по-фини са вашите съставки, толкова по-лесно ще бъде да напълните котлетите си. След това ги затворете с клечки за зъби, поставете ги върху тава за печене и ги сложете във фурната на 170 градуса по Целзий.

Следваща част от менюто е салатата от краставици на Милдред Капел, която включва разбито неподсладено кондензирано мляко (или кисело мляко), овкусено с оцет и захар, с добавка от червен пипер и сол за завършек. Сервирайте върху нарязаните краставици и лук.

Biscuits and gravy, banana pudding, and fried pork chops were all served up at… Alcatraz? https://t.co/jLaCXicvqB pic.twitter.com/JCJrubwLN1 — Bon Appétit (@bonappetit) July 23, 2016

За десерт, бързият ябълков пай на Рут Лангли е приятна изненада, въпреки че липсва традиционната коричка. Резенчета ябълки се варят и се покриват с брашно и захар, които формират импровизирана кора при печенето.

Въпреки строгите условия на Алкатраз, храната там е една от малкото утехи за затворниците, излежаващи присъдата си в един от най-строгите затвори в света.