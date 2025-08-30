България

Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест

Обновена преди 27 минути / 30 август 2025, 09:44
Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

След кошмарния инцидент в ТЕЦ

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

С офийска градска прокуратура поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал.  Днес изтича срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист 64-годишен мъж.  Затова в събота Софийският градски съд гледа неговата мярка за неотклонение, предаде NOVA.

Адвокатът на Паскал: Николов е бил на лечение в Сърбия

Припомняме, че Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова. 

Източник: БНТ    
Никола Николов Паскал Екстрадиция Постоянен арест Прокуратура Организирана престъпна група Контрабанда на цигари Агенция Митници Петя Банкова Живко Коцев Пране на пари
