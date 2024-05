Бъдещето на Иран: Али Лариджани се регистрира за участие в президентските избори

Б ившият председател на иранския парламент Али Лариджани е сред кандидатите, които се регистрираха за участие в президентските избори в Иран, свикани след смъртта на президента Ебрахим Раиси при катастрофа с хеликоптер по-рано този месец, съобщи Ройтерс.

Лариджани, съветник и съюзник на върховния лидер аятолах Али Хаменей, заяви пред журналисти, че ще се съсредоточи върху решаването на икономическите проблеми на иранците и "на проблема със санкциите (от САЩ)", като същевременно ще поддържа отбраната на ниво.

Регистрацията на кандидатите за изборите, които ще се произведат на 28 юни, започна вчера. Раиси бе смятан за възможен наследник на върховния лидер Хаменей, който взема решенията в Иран, но внезапната му смърт предизвика надпревара между хардлайнерите кой да е следващият президент, отбелязва Ройтерс.

