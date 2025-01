Историята на оцеляла от Аушвиц: Ако отслабнете, ви изпращат в газовата камера

Н а 27 януари се навършват 80 години от освобождението на Аушвиц-Биркенау, мястото, където повече от 1 милион еврейски мъже, жени и деца бяха убити от германските нацисти.

Центърът за убийства в Аушвиц е само една част от огромните усилия на нацистите да унищожат европейските евреи. Този геноцид, безпрецедентен по своята амбиция и мащаб, е известен като Холокоста, а днешната дата е Международен ден за възпоменание на Холокоста.

През 2023 г. Аушвиц е посетен от повече от 1,6 милиона души, а Мемориалният музей на Холокоста в САЩ е имал над 1,1 милиона посетители през 2024 г. Броят на преподавателите, участващи в годишната учителска конференция на музея, също е рекорден. Образованието за Холокоста е задължително почти във всеки американски щат и мнозинството европейски държави. Международният алианс за възпоменание на Холокоста включва 38 държави, а Асоциацията на организациите за Холокоста има 130 членове.

Holocaust survivor Susan Pollack ahead of Holocaust Memorial Day on the 27th January, which remembers the six million Jewish victims , as well as the millions of other victims persecuted and murdered by the Nazi regime and in subsequent genocides around the world@PA pic.twitter.com/80BpzFm1K2