На този ден: светът се отървава от „Хиената на Аушвиц“

Н а 13 декември 1937 г. започва клането в Нанкин. Това е епизод на масово убийство и масово изнасилване, извършен от Императорската армия на Япония срещу жителите на град Нанкин, столица на Китай по време на Втората китайско-японска война. Масовото клане продължава шест седмици.

През този период японските войници избиват китайски цивилни граждани, наброяващи между 40 и 300 хиляди души,

и извършват масови изнасилвания и плячкосване. Тъй като повечето японски военни доклади относно убийствата се пазят в тайна или са унищожени малко след капитулацията на страната през 1945 г., историците трудно могат да оценят с точност жертвите на клането.

Събитието до ден днешен остава остър политически проблем и спънка в китайско-японските отношения. Правителството на Китай е обвинявано в преувеличаване на мащаба на клането от много японци.

Въпреки че правителството на Япония е признало за убийствата на множество цивилни граждани, плячкосване и други насилие, извършено от Императорската армия след падането на Нанкин, гласовито малцинство в правителството и в обществото твърди, че жертвите са били военни лица и че това не представлява престъпление.

„Хиената на Аушвиц“

На тази дата през 1945 г. е екзекутирана Ирма Грезе, наричана „Хиената на Аушвиц“ за престъпленията ѝ срещу затворниците. Като един от най-садистичните пазачи в Аушвиц, Грезе подлага затворниците на ужасяващи изтезания, включително насъскване на кучета срещу затворниците, изнасилване и биене с камшик.

На 19 години тя става надзирател в концентрационния лагер в Равенсбрюк, преместена е в Аушвиц през март 1943 г., където отговаря за 18 000 жени затворнички.

Тя е участвала в селекцията на затворници за газовите камери.

Ирма Грезе е заловена от британската армия на 17 април 1945 г. и е обвинена във военни престъпления, осъдена е на смърт чрез обесване. В нощта преди изпълнението на присъдата ѝ Ирма пяла нацистки песни до ранните сутрешни часове.

Саддам Хюсеин

През 2003 г. на тази дата е заловен бившият лидер на Ирак Саддам Хюсеин в родния му град Тикрит. 66-годишният бивш диктатор бил жив и в добро здраве. Той бил намерен в подземие на къща, пригодено за дълго укриване. При ареста Саддам Хюсеин не е оказал никаква съпротива.

