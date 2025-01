"Изключително мъчително": Британският премиер посети концлагера "Аушвиц"

Б ританският премиер Киър Стармър посети днес нацисткия концентрационен лагер "Аушвиц" в Полша по повод 80-ата годишнина от освобождаването му, предаде Ройтерс.

Според мнозина лагерът е символ на ужасите, преживени по време на Холокоста.

Стармър е придружен от съпругата си Виктория, която е от еврейски произход, при посещението си в концентрационния лагер, където повече от 1,1 милиона души, повечето от които евреи, са убити от нацистите по време на Втората световна война.

UK Prime Minister @Keir_Starmer and his wife Victoria have visited @AuschwitzMuseum today.



"The truth I have seen here today will stay with me for the rest of my life," wrote PM Starmer in the Memorial Guest Book.

"Нищо не може да ме накара да се чувствам готов за абсолютния ужас на това, което съм виждал на това място", каза Стармър в изявление, публикувано от канцеларията му. "Това е изключително мъчително", добави той.

"Истината е, че това, което видях тук днес, ще остане с мен до края на живота ми, както и решимостта ми да защитавам истината и да се боря с отровата на антисемитизма и омразата във всичките ѝ форми", каза още той.

Prime Minister Sir Keir Starmer and his wife Victoria have visited Auschwitz on a trip to Poland to launch talks on a new national security pact.



Sky's @AliFortescue has the latest.



Read more: https://t.co/CQDhFy02v5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/gajoVozMvA — Sky News (@SkyNews) January 17, 2025

Британският крал Чарлз Трети се очаква да присъства на възпоменателната церемония в музея "Аушвиц-Биркенау" на 27 януари.

Британският премиер ще се срещне по-късно с полския си колега Доналд Туск, за да даде старт на преговорите за нов договор, според който ще се насърчи сътрудничеството "за защита на Европа от руската агресия", сочи информация на британското правителство.

Photos emerge of Keir Starmer and wife Victoria's visit to Auschwitz. His words following the visit read as most sincere.

Двамата се очаква да дадат обща пресконференция вечерта.

Стармър е на посещение в Полша на връщане от Украйна, където подписа споразумение за 100-годишно партньорство между двете страни с украинския президент Володимир Зеленски, съгласно което Великобритания ще работи с Украйна и други съюзници, за да предложи на страната гаранции за сигурност, ако се сключи сделка за спиране на огъня с Русия, отбелязва Ройтерс.

* Във видеото: Единствената българка, оцеляла в Аушвиц

