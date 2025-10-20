Аятолах Хаменей отрече твърденията на Тръмп за унищожен ядрен капацитет

Свят

Иранската ядрена програма отдавна е централен въпрос в международната политика

В ърховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отрече днес твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс.

"Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре, продължавайте да си мечтаете!", написа Хаменей в социалната платформа "Екс".

Иранската ядрена програма отдавна е централен въпрос в международната политика, пораждайки дълбоки опасения сред западните сили и Израел относно потенциала ѝ за разработване на ядрени оръжия.

Техеран последователно отрича подобни амбиции, твърдейки, че програмата му е строго за мирни енергийни цели. Напрежението около тези разработки ескалира през последните месеци, белязани от засилена реторика и военни действия.В края на юни американски бомбардировачи B-2 нанесоха въздушни удари по три ключови ядрени съоръжения в Иран, включително обект като Фордо, който е описван като „тайна ядрена планина“.

В резултат на тези действия, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви публично, че Иран вече не е в състояние да създаде ядрено оръжие, тъй като американските удари са унищожили инфраструктурата му. Той подчерта, че Иран е бил "много близо" до придобиване на такива оръжия преди ударите.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи тази позиция, твърдейки, че американските сили са "напълно заличили" иранските ядрени съоръжения и че САЩ са готови да повторят ударите, ако е необходимо, или да унищожат бъдещи съоръжения.

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, незабавно отхвърли тези твърдения. В първите си публични изявления след атаките, Хаменей обяви, че "наказанието продължава" за "ционисткия враг" и предупреди за "силен ответен удар", ако САЩ изпълнят заплахите си.

Той категорично отрече американските твърдения за унищожен ядрен капацитет. Иранската държавна медия също отговори, публикувайки провокативно видео, което намеква за ядрени възможности, докато Техеран продължава да настоява, че ядрените му изследвания са единствено за граждански цели, въпреки засиленото военно присъствие на САЩ в Близкия изток и призивите на Тръмп за преговори.

Източник: БТА, Иво Тасев    
