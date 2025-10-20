Аятолах Хаменей отрече твърденията на Тръмп за унищожен ядрен капацитет

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

В ърховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отрече днес твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс.

"Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре, продължавайте да си мечтаете!", написа Хаменей в социалната платформа "Екс".

Khamenei to @realDonaldTrump Trump after his remarks on destroying Iran’s nuclear sites:

“Who the hell do you think you are, man?!” #Khamenei_Sirhal pic.twitter.com/WqoZckBrd2 — محمد خنجي moghaddam (@khonji2016) October 20, 2025

Иранската ядрена програма отдавна е централен въпрос в международната политика, пораждайки дълбоки опасения сред западните сили и Израел относно потенциала ѝ за разработване на ядрени оръжия.

Техеран последователно отрича подобни амбиции, твърдейки, че програмата му е строго за мирни енергийни цели. Напрежението около тези разработки ескалира през последните месеци, белязани от засилена реторика и военни действия.В края на юни американски бомбардировачи B-2 нанесоха въздушни удари по три ключови ядрени съоръжения в Иран, включително обект като Фордо, който е описван като „тайна ядрена планина“.

В резултат на тези действия, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви публично, че Иран вече не е в състояние да създаде ядрено оръжие, тъй като американските удари са унищожили инфраструктурата му. Той подчерта, че Иран е бил "много близо" до придобиване на такива оръжия преди ударите.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи тази позиция, твърдейки, че американските сили са "напълно заличили" иранските ядрени съоръжения и че САЩ са готови да повторят ударите, ако е необходимо, или да унищожат бъдещи съоръжения.

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, незабавно отхвърли тези твърдения. В първите си публични изявления след атаките, Хаменей обяви, че "наказанието продължава" за "ционисткия враг" и предупреди за "силен ответен удар", ако САЩ изпълнят заплахите си.

Той категорично отрече американските твърдения за унищожен ядрен капацитет. Иранската държавна медия също отговори, публикувайки провокативно видео, което намеква за ядрени възможности, докато Техеран продължава да настоява, че ядрените му изследвания са единствено за граждански цели, въпреки засиленото военно присъствие на САЩ в Близкия изток и призивите на Тръмп за преговори.