Безмълвният лидер: Отсъствието на аятолах Хаменей предизвиква тревога в Иран

А ятолах Али Хаменей не е виждан публично и не е изказвал публични становища почти седмица. Това мълчание изненада и обезпокои както политическите среди, така и обикновените граждани, пиша New York Times.

С тревога в гласа водещият на иранската държавна телевизия зададе въпроса, който вълнува всички – от политическия елит до хората по улиците:

„Хората са много притеснени за върховния лидер“, каза той на представител от канцеларията на аятолах Хаменей. „Можете ли да ни кажете как е той?“

Водещият отбеляза, че са получили вълна от съобщения със същия въпрос. Но отговор не последва. Вместо това, Мехди Фазаели, ръководител на архива на Хаменей, призна, че и той получава множество запитвания от загрижени служители и граждани, особено след ожесточената бомбардировъчна кампания на Израел и САЩ.

„Трябва да се молим всички“, каза Фазаели. „Хората, отговорни за защитата на върховния лидер, вършат добре работата си. Дано скоро народът ни да може да празнува победата редом до своя лидер, с Божията воля.“

Въпреки безпрецедентната криза, която разтърсва страната, Хаменей, който има последната дума по ключови държавни въпроси, не се е появявал публично почти седмица.

През последните няколко дни САЩ нанесоха удари по три ирански ядрени обекта, Иран отвърна с балистични ракети по американска база в Катар, а Иран и Израел се съгласиха на примирие, което влезе в сила във вторник сутринта.

През цялото време Хаменей – според официални лица – се укрива в бункер, избягва електронна комуникация, за да предотврати евентуален атентат, и не е направил нито едно публично изявление или записано послание.

Редакторът на вестник „Кханеман“, фокусиран върху недвижимите имоти, Мохсен Халифе, заяви в интервю: „Дългото отсъствие на Хаменей притеснява всички, които го обичаме.“ Той допълни, че ако върховният лидер е мъртъв – хипотеза, немислима само преди две седмици – то погребението му ще бъде „най-великолепното и историческо“.

Като върховен лидер и върховен главнокомандващ, Хаменей би трябвало да одобри важни военни действия, като атаката над американската база и споразумението за примирие с Израел. То бе поискано от президента Тръмп и посредничено от емира на Катар.

Въпреки това, висши военни и държавни представители не желаят да кажат дали са контактували с Хаменей през последните дни. Това мълчание засилва съмненията: Дали е участвал в ключовите решения? Ръководи ли все още страната? Болен ли е? Жив ли е?

Политическият анализатор Хамзе Сафави – син на генерал Яхя Сафави, съветник на Хаменей – споделя, че службите за сигурност вярват, че Израел може да опита атентат срещу Хаменей дори по време на примирието. Поради това се прилагат строги мерки – минимален контакт със света и пълна изолация.

„Взема се прагматичен подход за излизане от кризата чрез овластяване на други лидери, като президента Масуд Пезешкиан“, казва Сафави. Той обаче е убеден, че Хаменей все още участва дистанционно в ключовите решения.

Четирима високопоставени ирански представители разкриват, че в отсъствието на Хаменей различни фракции – политически и военни – започват да се групират и да се борят за влияние. Разделението е особено силно относно ядрената програма, преговорите със САЩ и отношенията с Израел.

Водеща е фракцията на умерените, подкрепящи дипломацията. В нея влизат Пезешкиан, председателят на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджей и новият главнокомандващ, генерал Абдолрахим Мусави.

На заседание на правителството в сряда Пезешкиан – избран миналата година с обещания за икономически растеж, социална отвореност и сближаване със Запада – призова за промяна в управлението.

„Войната и единството сред хората създадоха възможност да променим начина, по който се управлява държавата“, заяви той. „Това е златна възможност за промяна.“

Правителството се опитва да използва вълната на националистическо вдъхновение, породена от въздушните удари на Израел, при които по данни на властите са загинали над 600 души. Националният симфоничен оркестър на Иран изнесе концерт на открито на площад „Азади“ (Свобода) в Техеран, последван от светлинно шоу с изображения на спасители, прожектирани на кулата в центъра на площада.

Но умерените не са единствените, които търсят влияние. Консервативна фракция, водена от хардлайнерa Саид Джалили, остро критикува президента и външния министър, наричайки примирието „изненадващо“ и опасно отстъпление. Те отхвърлят и идеята за връщане към преговори със САЩ.

Тази група включва мнозинството в парламента и високопоставени командири от Революционната гвардия. Един от техните поддръжници, анализаторът Фоад Изади, писа в социалните мрежи, че призивите на Пезешкиан за преговори показват „некомпетентност за управление на страната“.

