Аятолах Хаменей се появи публично за първи път след войната

В ърховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей направи първата си публична поява от началото на конфликта между Иран и Израел, според държавните медии, съобщава Би Би Си (BBC).

Кадри по държавната телевизия го показаха как поздравява богомолци в джамия

в събота по време на церемония ден преди шиитския фестивал Ашура.

Последната непублична поява на Хаменей беше в записано обръщение след прекратяването на огъня, с което се сложи край на 12-дневната война, започнала на 13 юни и по време на която бяха убити висши ирански командири и ядрени учени.

Израел предприе изненадваща атака срещу ядрени и военни обекти в Иран, след което Иран отвърна с въздушни атаки, насочени към Израел. По време на 12-дневната война с Израел Хаменей се появи по телевизията в три видео съобщения и имаше спекулации, че се крие в бункер.

Ayatollah Khamenei is still alive and appeared in public for the first time today after more than 20 days of absence



Media reports that the 86-year-old Iranian leader has been hiding in a bunker all this time, fearing an assassination attempt. #IranVsIsrael #Iran #Israel pic.twitter.com/oLTsbmW2LY