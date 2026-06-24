Свят

Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция

Повече от половината страна остава под червен код за опасни горещини, като по-късно през деня в югозападните райони са възможни максимални температури от 43°C, според синоптиците

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 16:22
Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция
Източник: iStock/GettyImages

Д есетки хиляди домове са без електричество в Западна Франция, като се очаква температурите в цялата страна да достигнат своя пик в сряда по време на рекордна гореща вълна. 

Около 68 000 домакинства в Бретан са засегнати, като властите заявиха, че е малко вероятно електрозахранването да бъде напълно възстановено преди сряда вечерта, съобщи Би Би Си (BBC).

Повече от половината страна остава под червен код за опасни горещини, като по-късно през деня в югозападните райони са възможни максимални температури от 43°C, според синоптиците от Météo France.

Пикът идва, след като във вторник страната преживя най-горещия си ден от началото на воденето на статистика с внушителна средна температура от 29,8°C. В Писос, намиращ се в югозападния регион Ланд, във вторник беше отчетена изпепеляваща температура от 44,3°C, съобщиха от Météo France.

Страната отбеляза и най-горещата нощ, записвана някога – от понеделник срещу вторник, със средна температура от 29,9°C за цялата територия, допълват от метеорологичната служба.

В сряда горещата вълна се разпространи и в други части на Западна Европа, като в части от Нидерландия е в сила оранжев код за опасно време. Рядък червен код за екстремни горещини е обявен за части от Обединеното кралство, където в четвъртък температурите могат да достигнат 38°C.

Очаква се температурите да достигнат своя пик в Нидерландия и Белгия в петък, докато живакът в Германия се предвижда да се покачи до 40°C през уикенда.

През следващите няколко дни горещата вълна ще обхване и Източна Европа, като по-късно през седмицата са издадени предупреждения за сериозни горещини за страни, сред които Полша, Хърватия и Унгария.

Гореща вълна в Европа: Франция и Италия обявиха червен код
16 снимки
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа

До момента Франция, Испания и Италия са най-тежко засегнати от горещата вълна. Най-малко четиридесет души са се удавили във Франция при инциденти, свързани с горещата вълна от миналия четвъртък насам, според данни от премиера.

В сряда червените кодове във Франция бяха разширени и обхванаха още четири региона, съобщиха от Météo France, с което общият им брой достигна 58. Други 31 региона са под оранжев код. Към 05:00 ч. местно време в Ла Рошел на югозапад вече е била отчетена температура от 29°C, съобщават синоптиците.

Максимални стойности от 39 до 40°C се прогнозират за голяма част от западната част на страната, от Париж до Бретан, и се очаква да останат същите до уикенда. В Бордо е възможно абсолютният температурен рекорд на града да бъде подобрен за трети пореден ден. Предишният рекорд беше 41,6°C на 11 август 2025 г. В понеделник обаче живакът достигна 41,8°C, докато във вторник беше отчетена стойност от 42,1°C.

Известно облекчение от жегата се очаква от петък, като прогнозите предвиждат температурите постепенно да паднат през уикенда. Тази промяна ще бъде съпроводена от гръмотевични бури, носещи риск от внезапни наводнения и едра градушка.

В ефира на френско радио министърът на труда Жан-Пиер Фаранду заяви: „В процес на осъзнаване сме, че сме се превърнали в гореща страна“. Той предупреди, че обществото ще трябва да се адаптира.

Властите предупреждават, че рискът от горски пожари е по-висок по време на толкова продължителна и интензивна гореща вълна. В региона Мен е Лоар повече от 150 пожарникари бяха изпратени във вторник да се борят с голям пожар в гората Брейон в Сен Макер дю Боа. Властите съобщиха, че огънят е бил овладян през нощта, като няма данни за пострадали хора.

Забележителностите във френската столица Париж също бяха засегнати от горещото време. Най-посещаваният музей в света, Лувърът, обяви, че ще затвори вратите си по-рано тази седмица. От Лувъра заявиха, че историческата им сграда „остава крехка отвън и не е достатъчно пригодена към климатичните промени“, добавяйки, че „натрупването на топлина е най-високо в края на деня и се засилва от обема на посетителите“.

Айфеловата кула също затваря по-рано от обичайното във вторник и сряда.

Сред загиналите при удавяния, свързани с горещата вълна, е шестгодишно дете, което е отишло на неохраняем плаж с родителите си в Бегл, Жиронд, във вторник вечерта. 17-годишно момиче също се удави, докато плуваше в забранена зона на река Марна в Шам сюр Марн, в покрайнините на Париж.

Няколко удавяния бяха докладвани и в Германия, включително на 26-годишен мъж, който почина, след като влезе в река Дунав близо до Регенсбург в Бавария във вторник вечерта. Спешните служби прекараха часове в търсене на сирийския гражданин, който не е умеел да плува, използвайки хеликоптер и лодки. Опитите за съживяването му, след като е бил намерен няколко часа по-късно, са останали неуспешни.

Очаква се температурите в Германия да достигнат 37°C в сряда, като хората биват предупреждавани да не подценяват опасностите от плуването. 

Съществуват и опасения от суша в някои региони. В Бранденбург, Хесен и Северен Рейн-Вестфалия властите призовават гражданите да използват водата пестеливо, съобщава германският вестник Die Welt. Въведени са и забрани за барбекю в градове, сред които Щутгарт и Фрайбург в Баден-Вюртемберг, информират местните медии.

Макар че Испания преживяваше парещи жеги през последните няколко дни, се очаква температурите на Иберийския полуостров да започнат да падат в сряда. Червените кодове за горещини обаче остават в сила за части от Северна Испания, като в части от Страната на баските е възможна максимална температура от 42°C, съобщиха от метеорологичната служба Aemet.

Междувременно в Италия 16 провинциални столици вече са под червен код за горещини, като Латина беше добавена към списъка в сряда, а Бари ще бъде добавен в четвъртък, съобщи италианската новинарска агенция Ansa.

Нидерландската метеорологична служба, KNMI, издаде предупреждение за времето с „Код оранжево“, което се отнася до „висок шанс за опасно време“ в южните и централните части на Нидерландия от сряда до най-малко петък. От KNMI заявиха, че се очакват максимални температури от 37°C, докато в петък живакът може да достигне 39°C.

В Белгия по-голямата част от страната е под оранжев код, като през следващите няколко дни се очакват максимални стойности от 37°C. След заседание във вторник, белгийската Група за управление на риска заяви, че активира „предупредителната фаза на националния план за озон и горещини“ едва за втори път в историята. Първият случай беше през август 2020 г., въпреки че не бяха обявени конкретни национални мерки, освен повишаване на осведомеността и призив за допълнителни грижи за възрастните хора и децата.

Климатичните промени повишават температурите по целия свят – но особено в Европа. Това е най-бързо затоплящият се континент, който се нагрява два пъти по-бързо от средното за света, според службата за климатични промени „Коперник“.

Това води до зачестяване на летните горещи вълни, по-голям натиск върху водното снабдяване на Европа и по-интензивни горски пожари. През миналата година над един милион хектара изгоряха в цяла Европа – рекордно ниво, като Испания беше особено засегната.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
гореща вълна Европа климатични промени екстремни температури червен код Франция горски пожари метеорологична прогноза опасни горещини природни бедствия
Последвайте ни

По темата

Лом под вода след адска буря, мълния подпали постройка

Лом под вода след адска буря, мълния подпали постройка

Моден триумф в Лондон: 59-годишната Салма Хайек засенчи всички на лятно парти (СНИМКИ)

Моден триумф в Лондон: 59-годишната Салма Хайек засенчи всички на лятно парти (СНИМКИ)

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
След хейта по адрес на Luce, Ferrari уволни шефа на маркетинга

След хейта по адрес на Luce, Ferrari уволни шефа на маркетинга

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 9 часа
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 8 часа
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 9 часа
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Свят Преди 25 минути

Техеран настоява първо да бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, преди да допусне инспекции и достъп до ядрени материали

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

Свят Преди 35 минути

​Властите предупреждават за сериозни смущения в жп трафика в районите, засегнати от екстремните жеги

Обрат на пазарите: Петролът падна под $75 за първи път от началото на войната

Обрат на пазарите: Петролът падна под $75 за първи път от началото на войната

Свят Преди 54 минути

Пазарите реагираха положително на договореното прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран

<p>Гроси: МААЕ влиза в ядрените обекти на Иран</p>

МААЕ ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, обяви Рафаел Гроси

България Преди 1 час

Директорът на агенцията заяви, че проверките са неразделна част от споразумението между САЩ и Иран

„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година

„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година

Свят Преди 1 час

Една нова социална тенденция, наречена „сив развод“, променя демографския пейзаж в САЩ, като делът на разделите при хора над 50 години достига близо 40% от всички бракоразводни дела

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

България Преди 1 час

Адрияна Татарова е санкционирана с 5000 лева за договор за наем на зала, подписан със собствения ѝ син.

<p>Хорозов пое ЦИК с заявка -&nbsp;повече доверие и прозрачност</p>

Георги Хорозов пое ЦИК със заявка за откритост и по-високо обществено доверие в изборите

България Преди 1 час

Новият председател на комисията постави акцент върху прозрачността, законосъобразността и равнопоставеното участие в изборния процес

<p>КЗК удря по цените на храните с 19 мерки</p>

КЗК предлага 19 мерки за по-прозрачни цени и по-силна конкуренция в сектора „Храни“

България Преди 1 час

Комисията настоява за проследимост по веригата на доставки, контрол върху

Българската изба BONONIA ESTATE бележи една от най-успешните години в своята история със седемнадесет международни отличия

Българската изба BONONIA ESTATE бележи една от най-успешните години в своята история със седемнадесет международни отличия

Любопитно Преди 1 час

Екоактивисти погнаха Тейлър Суифт: Разкриха тайния летателен дневник на частния ѝ самолет

Екоактивисти погнаха Тейлър Суифт: Разкриха тайния летателен дневник на частния ѝ самолет

Любопитно Преди 2 часа

Данни от въздушния трафик разкриха, че суперзвездата използва луксозната си машина за абсурдно къси разстояния, които с кола отнемат по-малко от час. Докато екозащитници говорят за „чист каприз“, екипът на певицата побърза да се оправдае, че самолетът редовно се дава под наем

Големите футболни вечери започват с голям екран

Големите футболни вечери започват с голям екран

Любопитно Преди 2 часа

Казусът „Баба Алино“: Съдът не върна на поста шефката на кадастъра във Варна

Казусът „Баба Алино“: Съдът не върна на поста шефката на кадастъра във Варна

България Преди 2 часа

Магистратите отхвърлиха искането за спиране на заповедта, издадена след проверките по скандала с незаконното селище

<p>Вечната Ел Уудс: Рийз Уидърспун зашемети в розово 25 години след &quot;Професия блондинка&quot;</p>

Вечната Ел Уудс: Рийз Уидърспун зашемети в розово 25 години след "Професия блондинка"

Любопитно Преди 2 часа

Носителката на „Оскар“ Рийз Уидърспун буквално скри шапката на феновете си, появявайки се в яркорозова рокля, досущ като героинята си от „Професия блондинка“. Актрисата гостува при Джими Фалън, където обяви официалното завръщане на Ел Уудс на екран

<p>Как да сме по-щастливи на работа? Учени предлагат неочакван 5-минутен трик&nbsp;</p>

Как да сме по-щастливи на работа? Учени предлагат неочакван 5-минутен трик

Свят Преди 2 часа

Независимо дали става въпрос за отговори на имейли или за провеждане на видео разговори, голяма част от офис живота се върти около това да сме приковани за стола. Този навик обаче вреди на здравето ни

Изкуствен интелект озвучи „Одисея“ с гласа на легендата Майкъл Кейн

Изкуствен интелект озвучи „Одисея“ с гласа на легендата Майкъл Кейн

Любопитно Преди 3 часа

Характерният тембър на актьора бе възпроизведен от изкуствен интелект за „Одисеята“, броени седмици преди премиерата на новия филм на Кристофър Нолан

Задържаният за тройното убийство в Угърчин правил опит да заличава следи

Задържаният за тройното убийство в Угърчин правил опит да заличава следи

България Преди 3 часа

Той е излязъл от затвора на 12 юни

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Опасни жеги в Европа

sinoptik.bg
1

Какво да правим, ако намерим ранена птица

sinoptik.bg

Кои професии са най-голямото изпитание за брака?

Edna.bg

Поли Генова се показа от леглото след едва три часа сън

Edna.bg

Футболисти на Гьозтепе пред трансфер във Висшата лига и сръбски гранд

Gong.bg

Стефано Сенси се сбогува с Анортозис

Gong.bg

"Няма да отнемаме права и да намаляваме доходи": Финансовият министър представя Бюджет 2026

Nova.bg

Тир се вряза в кола в насрещното на „Тракия”, загинаха мъж и две деца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg