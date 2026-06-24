Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция

Д есетки хиляди домове са без електричество в Западна Франция, като се очаква температурите в цялата страна да достигнат своя пик в сряда по време на рекордна гореща вълна.

Около 68 000 домакинства в Бретан са засегнати, като властите заявиха, че е малко вероятно електрозахранването да бъде напълно възстановено преди сряда вечерта, съобщи Би Би Си (BBC).

Повече от половината страна остава под червен код за опасни горещини, като по-късно през деня в югозападните райони са възможни максимални температури от 43°C, според синоптиците от Météo France.

Пикът идва, след като във вторник страната преживя най-горещия си ден от началото на воденето на статистика с внушителна средна температура от 29,8°C. В Писос, намиращ се в югозападния регион Ланд, във вторник беше отчетена изпепеляваща температура от 44,3°C, съобщиха от Météo France.

Страната отбеляза и най-горещата нощ, записвана някога – от понеделник срещу вторник, със средна температура от 29,9°C за цялата територия, допълват от метеорологичната служба.

В сряда горещата вълна се разпространи и в други части на Западна Европа, като в части от Нидерландия е в сила оранжев код за опасно време. Рядък червен код за екстремни горещини е обявен за части от Обединеното кралство, където в четвъртък температурите могат да достигнат 38°C.

Очаква се температурите да достигнат своя пик в Нидерландия и Белгия в петък, докато живакът в Германия се предвижда да се покачи до 40°C през уикенда.

През следващите няколко дни горещата вълна ще обхване и Източна Европа, като по-късно през седмицата са издадени предупреждения за сериозни горещини за страни, сред които Полша, Хърватия и Унгария.

До момента Франция, Испания и Италия са най-тежко засегнати от горещата вълна. Най-малко четиридесет души са се удавили във Франция при инциденти, свързани с горещата вълна от миналия четвъртък насам, според данни от премиера.

В сряда червените кодове във Франция бяха разширени и обхванаха още четири региона, съобщиха от Météo France, с което общият им брой достигна 58. Други 31 региона са под оранжев код. Към 05:00 ч. местно време в Ла Рошел на югозапад вече е била отчетена температура от 29°C, съобщават синоптиците.

Максимални стойности от 39 до 40°C се прогнозират за голяма част от западната част на страната, от Париж до Бретан, и се очаква да останат същите до уикенда. В Бордо е възможно абсолютният температурен рекорд на града да бъде подобрен за трети пореден ден. Предишният рекорд беше 41,6°C на 11 август 2025 г. В понеделник обаче живакът достигна 41,8°C, докато във вторник беше отчетена стойност от 42,1°C.

Известно облекчение от жегата се очаква от петък, като прогнозите предвиждат температурите постепенно да паднат през уикенда. Тази промяна ще бъде съпроводена от гръмотевични бури, носещи риск от внезапни наводнения и едра градушка.

В ефира на френско радио министърът на труда Жан-Пиер Фаранду заяви: „В процес на осъзнаване сме, че сме се превърнали в гореща страна“. Той предупреди, че обществото ще трябва да се адаптира.

Властите предупреждават, че рискът от горски пожари е по-висок по време на толкова продължителна и интензивна гореща вълна. В региона Мен е Лоар повече от 150 пожарникари бяха изпратени във вторник да се борят с голям пожар в гората Брейон в Сен Макер дю Боа. Властите съобщиха, че огънят е бил овладян през нощта, като няма данни за пострадали хора.

Забележителностите във френската столица Париж също бяха засегнати от горещото време. Най-посещаваният музей в света, Лувърът, обяви, че ще затвори вратите си по-рано тази седмица. От Лувъра заявиха, че историческата им сграда „остава крехка отвън и не е достатъчно пригодена към климатичните промени“, добавяйки, че „натрупването на топлина е най-високо в края на деня и се засилва от обема на посетителите“.

Айфеловата кула също затваря по-рано от обичайното във вторник и сряда.

Сред загиналите при удавяния, свързани с горещата вълна, е шестгодишно дете, което е отишло на неохраняем плаж с родителите си в Бегл, Жиронд, във вторник вечерта. 17-годишно момиче също се удави, докато плуваше в забранена зона на река Марна в Шам сюр Марн, в покрайнините на Париж.

Няколко удавяния бяха докладвани и в Германия, включително на 26-годишен мъж, който почина, след като влезе в река Дунав близо до Регенсбург в Бавария във вторник вечерта. Спешните служби прекараха часове в търсене на сирийския гражданин, който не е умеел да плува, използвайки хеликоптер и лодки. Опитите за съживяването му, след като е бил намерен няколко часа по-късно, са останали неуспешни.

Очаква се температурите в Германия да достигнат 37°C в сряда, като хората биват предупреждавани да не подценяват опасностите от плуването.

Съществуват и опасения от суша в някои региони. В Бранденбург, Хесен и Северен Рейн-Вестфалия властите призовават гражданите да използват водата пестеливо, съобщава германският вестник Die Welt. Въведени са и забрани за барбекю в градове, сред които Щутгарт и Фрайбург в Баден-Вюртемберг, информират местните медии.

Макар че Испания преживяваше парещи жеги през последните няколко дни, се очаква температурите на Иберийския полуостров да започнат да падат в сряда. Червените кодове за горещини обаче остават в сила за части от Северна Испания, като в части от Страната на баските е възможна максимална температура от 42°C, съобщиха от метеорологичната служба Aemet.

Междувременно в Италия 16 провинциални столици вече са под червен код за горещини, като Латина беше добавена към списъка в сряда, а Бари ще бъде добавен в четвъртък, съобщи италианската новинарска агенция Ansa.

Нидерландската метеорологична служба, KNMI, издаде предупреждение за времето с „Код оранжево“, което се отнася до „висок шанс за опасно време“ в южните и централните части на Нидерландия от сряда до най-малко петък. От KNMI заявиха, че се очакват максимални температури от 37°C, докато в петък живакът може да достигне 39°C.

В Белгия по-голямата част от страната е под оранжев код, като през следващите няколко дни се очакват максимални стойности от 37°C. След заседание във вторник, белгийската Група за управление на риска заяви, че активира „предупредителната фаза на националния план за озон и горещини“ едва за втори път в историята. Първият случай беше през август 2020 г., въпреки че не бяха обявени конкретни национални мерки, освен повишаване на осведомеността и призив за допълнителни грижи за възрастните хора и децата.

Климатичните промени повишават температурите по целия свят – но особено в Европа. Това е най-бързо затоплящият се континент, който се нагрява два пъти по-бързо от средното за света, според службата за климатични промени „Коперник“.

Това води до зачестяване на летните горещи вълни, по-голям натиск върху водното снабдяване на Европа и по-интензивни горски пожари. През миналата година над един милион хектара изгоряха в цяла Европа – рекордно ниво, като Испания беше особено засегната.