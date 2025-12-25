Свят

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Той е изпълнявал медицинска мисия

25 декември 2025, 12:27
Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали
Източник: iStock Photos/Getty Images

Х еликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, при което загинаха петима души, съобщиха гражданските авиационни власти в страната.

Местни медии съобщиха, че хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, предаде Ройтерс.

Хеликоптер катастрофира на Еверест, трима загинаха

"Хеликоптерът се разби в сряда близо до лагера Барафу в планината", се казва в изявление на гражданските авиационни власти на Танзания.

Сред загиналите са гид, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи, чиято националност към момента не се съобщава.

Килиманджаро е най-високата планина в Африка и се издига на почти 6000 метра над морското равнище. Около 50 000 туристи я изкачват всяка година.

Самолет се разби в Кения, няма оцелели

Хеликоптер се разби до Еверест, шестима души загинаха

Хеликоптер се разби в Непал, загина министър

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
хеликоптер катастрофа танзания
Последвайте ни
Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна!

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Свят Преди 1 час

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг

<p>Късметлията, който спечели&nbsp;джакпота от $1,817 млрд. на&nbsp;лотарията Powerball</p>

Жител на Арканзас спечели джакпота от 1,817 милиарда долара на американската лотария Powerball

Любопитно Преди 4 часа

Печелившите числа бяха 04, 25, 31, 52 и 59, а числото Powerball беше 19

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

България Преди 4 часа

Вижте какво пожелаха те за един от най-големите църковни празници в християнския свят

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

Любопитно Преди 5 часа

Те са не само изключително вкусни, но и лесни за приготвяне

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Свят Преди 5 часа

"Коледа е празник на вярата, милосърдието и надеждата", отбеляза той

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Свят Преди 5 часа

Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра

<p>Пожар избухна на исторически платноход в&nbsp;Хамбург</p>

Пожар избухна на исторически платноход в германския град Хамбург

Свят Преди 5 часа

Няма данни за пострадали, мащабът на щетите тепърва ще се оценява

<p>Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване</p>

АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

Свят Преди 6 часа

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Свят Преди 6 часа

Градът се смята за родното място на Исус Христос

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Любопитно Преди 6 часа

Има различни хипотези по тази тема, ето и някои от тях

7 неща, които никога не трябва да подарявате

7 неща, които никога не трябва да подарявате

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какви са различните суеверия и традиции

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

Технологии Преди 6 часа

Изкуственият интелект се развива с все по-бързо темпо и започва да предлага по-задълбочени умения и способности в много повече сфери. Как ще се отрази това на обществото и бизнеса догодина?

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Любопитно Преди 6 часа

25 декември всъщност е доста натоварен ден, що се отнася до научни годишнини

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

България Преди 6 часа

През деня застудяването ще продължи

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

Свят Преди 14 часа

РСМ уточни, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Имениците на Коледа – кои празнуват на 25 декември!

Edna.bg

Селекционерът на България с апел на Коледа: Да свалим агресията и недоверието, нуждаем се от повече оптимизъм и подкрепа

Gong.bg

ФИФА наложи поредна санкция на отбор от efbet Лига

Gong.bg

Докога ще продължи да вали сняг и какво ще е времето до Нова година

Nova.bg

Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време

Nova.bg