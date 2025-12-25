Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Х еликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, при което загинаха петима души, съобщиха гражданските авиационни власти в страната.

Местни медии съобщиха, че хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, предаде Ройтерс.

"Хеликоптерът се разби в сряда близо до лагера Барафу в планината", се казва в изявление на гражданските авиационни власти на Танзания.

Сред загиналите са гид, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи, чиято националност към момента не се съобщава.

Килиманджаро е най-високата планина в Африка и се издига на почти 6000 метра над морското равнище. Около 50 000 туристи я изкачват всяка година.

