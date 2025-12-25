Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Любопитно

25 декември 2025
П редприемчива майка предизвика дебат, след като обяви, че ще събира по 23 долара от всеки член на семейството си за коледната вечеря, защото не може да си позволи да ги нахрани безплатно., предаде New York Post.

32-годишната Уитни Айнскоу вече има практика да събира по 11 долара от всеки от 12-те членове на голямото си семейство за традиционните неделни обеди, но за празника вдига цената. Тази година тя планира да събере общо 220 долара, за да покрие разходите за храна, като е възможно дори да излезе с 11 долара напред.

Полезни съвети: Как да не се разорим заради празничната трапеза

Майката е започнала да събира пари за храната, която приготвя, след като напуснала работата си като фармацевтичен консултант и започнала да получава социални помощи – просто не можела да си позволи да готви за цялото семейство толкова често.

За коледната вечеря Уитни планира да купи пуйка, свинско и телешко, както и различни празнични аксесоари.

Поскъпване на коледната трапеза: За какво ще ни стигнат парите

Според самата Уитни, семейството ѝ с удоволствие плаща за вечерята, тъй като намира цената за справедлива. Като инфлуенсър в социалните мрежи, тя разказва: „Честно казано, всичко започна, когато спрях да работя и минах на социални помощи, а всички обожаваха вечерите, които приготвях. Просто вече не можех да си позволя да готвя за тях. Реших да опитам по този начин и се получи.“

„Казах си, че освен вечерята, те използват и моя газ, и моя ток, гледат телевизия. Реших, че 11 долара на човек е една разумна и лесна за събиране сума. А семейството ми сигурно си е помислило: „Това си е направо изгодно.“

„Смятам, че го приемат за справедливо. За Коледа вдигам цената на 23 долара, защото тогава готвя много повече неща. Всичко ще бъде сервирано на масата, за да може всеки да си взима каквото пожелае. Храната е двойно повече, а и ако обикновено купувам обикновени наденички в тесто, този път ще бъде нещо по-луксозно и скъпо.“

Уитни често приготвя неделни обеди за семейството, като по-младите помагат с миенето на чиниите, за да „си заслужат вечерята“. Тя казва: „Това е невероятна неделна вечеря. Струва си всяка стотинка, затова и продължават да идват. Обикновено има печени картофи, картофено пюре, наденички в тесто, пилешко или телешко, свински пръжки, йоркширски пудинг, брюкселско зеле, моркови и пащърнак с мед, грах и броколи.“

Тази година Уитни организира Коледа за 12 души и казва, че ще ѝ струва 220 долара да нахрани всички. Това е втората година, в която събира пари за празника. Решила е таксата да бъде 23 долара за възрастен и 11 долара за дете, за да покрие разходите. По думите ѝ семейството с радост приема идеята, „защото е по-добре, отколкото всеки да готви сам у дома“.

Уитни споделя: „Просто всеки участва – аз готвя, а те предпочитат моите ястия. Всички го смятат за печеливша ситуация.“

След като споделя в социалните мрежи плановете си да събира пари за коледната вечеря, мненията на коментиращите са противоречиви.

Тя казва: „Много хора коментират: „Никога не бих искала пари от семейството си“ или „При нас се редуваме кой да готви“, но всички харесват моите ястия, затова се занимавам аз. Ще напазарувам всичко за коледната вечеря, но ще отида да готвя у майка ми, защото нейната къща е по-голяма. Мисля да взема не само пуйка, а и други меса, като свинско и телешко.“

Източник: The Sun    
Коледна вечеря Такса за вечеря Уитни Айнскоу Семейни събирания Разходи за храна Социални помощи Инфлуенсър Празнична трапеза Противоречиви мнения Неделни обеди
