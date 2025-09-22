Джими Кимъл се връща в ефир

Д жими Кимъл се връща в ефир, обяви "Дисни". Това ще стане във вторник, предава "Ройтерс".

Водещият на токшоуто "Джими Кимъл на живо" беше свален от ефир след натиск от председателя на Федералната комисия по комуникациите заради коментар относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

"Стигнахме до решението да върнем предаването във вторник", посочиха от "Дисни".

"Миналата сряда взехме решение да спрем шоуто, за да избегнем по-нататъшно разпалване на напрегната ситуация в емоционален момент за нашата страна", казаха от "Дисни".

"Прекарахме последните дни в задълбочени разговори с Джими и след тези разговори стигнахме до решението да върнем шоуто във вторник", поясниха от компанията.

Брендън Кар, председателят на Федералната комисия по комуникациите, заяви в подкаст, че забележките на Кимъл са част от "съгласувани усилия да се излъже американският народ" и добави, че агенцията ще се заеме с изказването на водещия.

"Честно казано, когато видите подобни неща - искам да кажа, можем да го направим по лесния или по трудния начин", подчерта Кар.

Все още не е ясно дали Nexstar и Sinclair - двете водещи компании за телевизионно разпространение в САЩ, ще подновят излъчването на шоуто на Кимъл, предава "Таймс".