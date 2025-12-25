Свят

Автомобилът на равин бе опожарен в Мелбърн

Toй и семейството му са били отведени на сигурно място

25 декември 2025, 10:42
Автомобилът на равин бе опожарен в Мелбърн
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos/Getty Images

П о-малко от две седмици след терористичната атака на плажа Бондай в Сидни, при която бяха убити 15 души, предимно евреи, празнуващи Ханука, автомобилът на равин в Мелбърн бе опожарен при предполагаема антисемитска атака, предаде ДПА.

На снимки от местопрестъплението в крайбрежния град се вижда надпис „Честита Ханука“ на покрива на изгоряла кола, паркирана в алея пред къщата на равин в квартал Сейнт Килда Ийст, където живеят много евреи.

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Равинът и семейството му са били отведени на сигурно място, съобщиха австралийските медии.

Няма пострадали и полицията заяви, че е идентифицирала лице, което може да съдейства на разследването, но не се споменава за извършен арест. Властите към момента не са обявили официално какъв е мотивът за престъплението. 

Мнозина австралийски евреи обвиняват правителството на премиера Антъни Албанезе, че не се бори достатъчно добре срещу антисемитизма, посочва ДПА. 

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

В изказване на благотворително коледно събитие в Сидни Албанезе заяви, че поредният антисемитски случай след терористичната атака на плажа Бондай „е неразбираем“.

„Що за зла идеология и мисли в момент като този биха мотивирали някого“, запита се премиерът. Той обеща да се бори с всички форми на антисемитизъм в Австралия.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
Мелбърн автомобил равин пожар
Последвайте ни
Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

7 неща, които никога не трябва да подарявате

7 неща, които никога не трябва да подарявате

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
Как да почистим правилно ушите на кучето си

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Свят Преди 18 минути

През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

България Преди 1 час

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

Любопитно Преди 3 часа

Те са не само изключително вкусни, но и лесни за приготвяне

<p>Пожар избухна на исторически платноход в&nbsp;Хамбург</p>

Пожар избухна на исторически платноход в германския град Хамбург

Свят Преди 4 часа

Няма данни за пострадали, мащабът на щетите тепърва ще се оценява

<p>Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване</p>

АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

Свят Преди 4 часа

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Свят Преди 4 часа

Градът се смята за родното място на Исус Христос

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Любопитно Преди 4 часа

Има различни хипотези по тази тема, ето и някои от тях

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

Технологии Преди 4 часа

Изкуственият интелект се развива с все по-бързо темпо и започва да предлага по-задълбочени умения и способности в много повече сфери. Как ще се отрази това на обществото и бизнеса догодина?

Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

Любопитно Преди 4 часа

Всяка година спешните отделения отбелязват предвидим скок в посещенията между Деня на благодарността и Нова година

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Любопитно Преди 4 часа

25 декември всъщност е доста натоварен ден, що се отнася до научни годишнини

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

България Преди 5 часа

През деня застудяването ще продължи

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

Свят Преди 13 часа

РСМ уточни, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката

Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали

Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали

Свят Преди 13 часа

Трагедията се е разиграла по време на вечерна молитва

<p>Мнозинството руснаци очакват край на войната в Украйна през 2026 г.</p>

Анкета: Мнозинството руснаци очакват войната в Украйна да приключи през 2026 г.

Свят Преди 14 часа

70% от 1600-те анкетирани считат 2026 г. ще бъде по-успешна година за Русия от настоящата

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая "Епстийн"

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая "Епстийн"

Свят Преди 14 часа

министерството посочи, че прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и ФБР са информирали ведомството за наличието на новите документи

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

България Преди 14 часа

Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, на огнището, но и на починалите предци - родственици, които също се смятат за част от семейството

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Имениците на Коледа – кои празнуват на 25 декември!

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Дева: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

ФИФА наложи поредна санкция на отбор от efbet Лига

Gong.bg

Сериозни тревоги за Лео Меси навръх Коледа

Gong.bg

Чудото на Рождество: Изписват новородени в коледни чорапчета в болница в Русе

Nova.bg

Патриарх Даниил: Бог ни е дал велик дар - да бъде с нас

Nova.bg