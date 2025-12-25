Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Л оши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинска спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Облачно е, като температурите са около 0 градуса.

В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганене вятър, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 часа ще бъдат от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2°. При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, информират от НИМХ.