България

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

Случаят е от Хаджидимово

25 декември 2025, 14:29
Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени
Източник: БТА

К лиенти на игрална зала са пострадали при стрелба с ловно оръжие, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград. 

Малко след 4:00 часа в нощта срещу четвъртък в Районно управление – Гоце Делчев е постъпил сигнал от филиала на спешна медицинска помощ в града за прието лице с рани от сачми в областта на главата.

По първоначална информация около 04:02 ч. на същата дата две лица с ловно оръжие са влезли в игрална зала в Хаджидимово. Те са произвели изстрели във въздуха, като от последващите рикошети са пострадали двама клиенти, които са с рани в областта на главата от сачми.

И двамата са без опасност за живота, съобщават още от полицията и допълват, че няма липси от игралната зала.

Работата по установяване на извършителите на деянието продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова    
стрелба Хаджидимово
Последвайте ни
Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

България Преди 3 минути

Не трябва да викате Спешна помощ за елементарни неща, смята Катя Сунгарска

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Свят Преди 1 час

Според него Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Любопитно Преди 2 часа

„Казах си, че освен вечерята, те използват и моя газ, и моя ток, гледат телевизия"

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Свят Преди 3 часа

През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг

Снимката е илюстративна

Автомобилът на равин бе опожарен в Мелбърн

Свят Преди 4 часа

Toй и семейството му са били отведени на сигурно място

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

България Преди 4 часа

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

България Преди 5 часа

Днес е денят, в който християнският свят празнува раждането на Божия син Исус Христос

<p>Късметлията, който спечели&nbsp;джакпота от $1,817 млрд. на&nbsp;лотарията Powerball</p>

Жител на Арканзас спечели джакпота от 1,817 милиарда долара на американската лотария Powerball

Любопитно Преди 5 часа

Печелившите числа бяха 04, 25, 31, 52 и 59, а числото Powerball беше 19

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

България Преди 5 часа

Вижте какво пожелаха те за един от най-големите църковни празници в християнския свят

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

Любопитно Преди 6 часа

Те са не само изключително вкусни, но и лесни за приготвяне

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Свят Преди 6 часа

"Коледа е празник на вярата, милосърдието и надеждата", отбеляза той

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Свят Преди 6 часа

Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра

<p>Пожар избухна на исторически платноход в&nbsp;Хамбург</p>

Пожар избухна на исторически платноход в германския град Хамбург

Свят Преди 7 часа

Няма данни за пострадали, мащабът на щетите тепърва ще се оценява

<p>Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване</p>

АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

Свят Преди 7 часа

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Свят Преди 7 часа

Градът се смята за родното място на Исус Христос

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Любопитно Преди 7 часа

Има различни хипотези по тази тема, ето и някои от тях

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Имениците на Коледа – кои празнуват на 25 декември!

Edna.bg

Хебър подписа със защитник на Пирин Благоевград

Gong.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов окупира Отбора на полусезона в Турция

Gong.bg

Докога ще продължи да вали сняг и какво ще е времето до Нова година

Nova.bg

Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време

Nova.bg