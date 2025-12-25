Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

К лиенти на игрална зала са пострадали при стрелба с ловно оръжие, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград.

Малко след 4:00 часа в нощта срещу четвъртък в Районно управление – Гоце Делчев е постъпил сигнал от филиала на спешна медицинска помощ в града за прието лице с рани от сачми в областта на главата.

По първоначална информация около 04:02 ч. на същата дата две лица с ловно оръжие са влезли в игрална зала в Хаджидимово. Те са произвели изстрели във въздуха, като от последващите рикошети са пострадали двама клиенти, които са с рани в областта на главата от сачми.

И двамата са без опасност за живота, съобщават още от полицията и допълват, че няма липси от игралната зала.

Работата по установяване на извършителите на деянието продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.