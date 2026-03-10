България

Тревожни проби: Откриха опасни вещества в тоновете слънчоглед, пристигнал от Аржентина

От БАБХ уверяват, че той няма да бъде използван за производство на олио или други хранителни продукти у нас

10 март 2026, 08:26
"Срам ме е от заплатата ми": Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират
Т оновете слънчоглед, пристигнали в България с първите два кораба от Аржентина, са с опасно високи нива на пестициди и отклонения от европейските норми. Това съобщи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски в ефира на NOVA.

По думите му лабораторните изследвания са потвърдили предварителните съмнения за сериозни нарушения в качеството на суровината.

„Това, което имахме като предварителна информация, се потвърди на 100%. Пробите показват отклонения от 3 до 5 пъти над допустимите норми“, обясни Мавровски.

Според него пробите са взети директно от трюмовете на корабите още при пристигането им на пристанището, за да се гарантира, че няма да има подмяна на продукцията.

Те са изследвани в акредитирани лаборатории на агенцията. Анализите са показали опасно високи нива на два пестицида, като при единия – малатион – стойностите са три пъти над допустимото количество. Установено е и наличие на тежки метали.

„Според европейските регламенти е абсолютно недопустимо тези количества да бъдат използвани в хранителната промишленост“, подчерта директорът на БАБХ.

От агенцията уверяват, че слънчогледът няма да бъде използван за производство на олио или други хранителни продукти.

Контролът върху пратките ще се осъществява на всяка стъпка – от разтоварването на корабите, през съхранението в силозите, до последващата преработка.

По информация на вносителя суровината е предназначена за технически цели, включително производство на биодизел. Декларация за това е била подадена още при пристигането на първите пратки.

Източник: NOVA    
