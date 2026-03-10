Свят

Масови шествия в Иран в подкрепа на новия върховен лидер

10 март 2026, 07:23
Масови шествия в Иран в подкрепа на новия върховен лидер
Източник: AP/БТА

С тотици хиляди иранци се включиха в организирани шествия снощи, за да отбележат избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната след смъртта на баща му, аятолах Али Хаменей, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от ДПА.

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран?

Участниците в шествията се заклеха във вярност на новия лидер въпреки заплахата от американски и израелски атаки.

Държавната телевизия показа хора и автомобили, развяващи иранския флаг. Демонстрантите обещаха да продължат настоящия конфликт със САЩ и Израел „до окончателна победа“.

Определена е датата за церемонията по полагане на клетва на новия лидер на Иран

Петдесет и шестгодишният нов върховен лидер беше назначен да наследи баща си като духовен и политически водач късно вечерта в неделя – десет дни след смъртта на Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Последвайте ни
Слънчеви дни след студена нощ: Какви ще са температурите във вторник

Слънчеви дни след студена нощ: Какви ще са температурите във вторник

Голям празник е! Имен ден имат всички с тези нежни имена

Голям празник е! Имен ден имат всички с тези нежни имена

НС с извънредно заседание заради кризата с горивата

НС с извънредно заседание заради кризата с горивата

Тръмп заплаши да удари Иран

Тръмп заплаши да удари Иран "много по-силно", ако блокира доставките на петрол

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

pariteni.bg
Renault влиза в режим на икономии

Renault влиза в режим на икономии

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мюзикълът “Клетниците” донесе първа победа на Весела Бабинова

Мюзикълът “Клетниците” донесе първа победа на Весела Бабинова

Любопитно Преди 52 минути

Актрисата разчувства публиката на „Като две капки вода“ в образа на холивудската звезда Ан Хатауей

Гимнастика по пижама: 5 движения в леглото за сила и стабилна походка

Гимнастика по пижама: 5 движения в леглото за сила и стабилна походка

Любопитно Преди 55 минути

Тези упражнения не е необходимо да са с високо натоварване или да се извършват във фитнес зала, за да дадат резултати

.

Не правете тази грешка: Това е най-лошият момент да добавите сол към бульона

Любопитно Преди 1 час

Ако се чудите кое е най-доброто време за осоляване на бульона, четете в следващите редове

„Сляпо петно“ в науката: Океаните са с 30 см по-високи, отколкото сочеха изчисленията

„Сляпо петно“ в науката: Океаните са с 30 см по-високи, отколкото сочеха изчисленията

Любопитно Преди 1 час

Това е много по-често срещан проблем в страните от Глобалния юг, Тихия океан и Югоизточна Азия, а по-рядко в Европа и по атлантическото крайбрежие

Масирани удари в Техеран, десетки загинали

Масирани удари в Техеран, десетки загинали

Свят Преди 8 часа

През целия ден в иранската столица са чували експлозии

ЦИК: Заявления за гласуване по друг адрес се подават до 4 април

ЦИК: Заявления за гласуване по друг адрес се подават до 4 април

България Преди 8 часа

Заявления се подават и по електронен път през сайта на ГД ГРАО

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили

Тръмп говори за Иран с Путин

Тръмп говори за Иран с Путин

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Мисля, че те направиха голяма грешка

Компания за изкуствен интелект съди Пентагона и администрацията на Тръмп

Компания за изкуствен интелект съди Пентагона и администрацията на Тръмп

Свят Преди 10 часа

Пентагонът издаде обозначение за „риск за веригата на доставки“

Хванаха двама с "оръжия за масово унищожение" в Ню Йорк

Хванаха двама с "оръжия за масово унищожение" в Ню Йорк

Свят Преди 11 часа

Двамата са обвинени в предоставяне на материална подкрепа на терористична организация

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

Свят Преди 11 часа

Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация опредли ситуацията като "абослютно невиждана"

РС Македония готви отговор за България

РС Македония готви отговор за България

Свят Преди 11 часа

Муцунски: Изненадан съм как България се отнася към наши граждани

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

Свят Преди 12 часа

Френският министър на финансите Ролан Лескюр заяви, че държавите от Г-7 „все още не са стигнали дотам“

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Свят Преди 13 часа

Русия е готова за европейски купувачи, които искат да осигурят „дългосрочна работа без политика“

Три дрона са засечени над летището в София снощи

Три дрона са засечени над летището в София снощи

България Преди 13 часа

Не се е наложило пренасочване на полети

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Свят Преди 14 часа

Полицията публикува кадри на надупчената порта на имота; в колата на нападателката е открита полуавтоматична карабина AR-15 и седем гилзи

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 март, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 март, вторник

Edna.bg

Четири мача дават старт на осминафиналите в Шампионска лига

Gong.bg

Ивет Лалова с емоционално обръщение към Малена Замфирова

Gong.bg

Шофьор помете паркирани коли в София. Видео показва, че жена е избягала от местопроизшествието

Nova.bg

Британските кралски особи, арестувани през вековете (СНИМКИ)

Nova.bg