Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран

Цената на сорт „Брент” спадна с около 8,5% до 92,50 долара за барел

10 март 2026, 08:05
Ц ената на петрола сорт „Брент” спадна с около 8,5% до 92,50 долара за барел. Търгуваният в САЩ петрол също поевтиня с около 9% – до 88,60 долара за барел.

Спадът последва изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че войната ще приключи „много скоро“. В същото време той заплаши конфликтът с Иран да ескалира, ако страната блокира доставките на петрол от Близкия изток.

Тръмп заплаши да удари Иран "много по-силно", ако блокира доставките на петрол

Предупреждението на Тръмп дойде в края на ден, в който световните финансови пазари се оказаха разтърсени от опасения, че иранските сили за сигурност се обединяват зад новия върховен лидер Моджтаба Хаменей и не са готови да отстъпят в близко бъдеще.

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли сериозни щети на иранските въздушни и военноморски сили и предсказа, че конфликтът ще приключи много преди първоначалния четириседмичен срок, който беше определил.

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

„Фокусираме върху поддържането на енергийните и петролни доставки за света. Няма да позволя на терористичен режим да държи света за заложник. Ако Иран направи нещо в тази насока, ще бъде ударен много, много по-силно. Те никога няма да могат да се възстановят”, заяви той.

Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран

