Гимнастика по пижама: 5 движения в леглото за сила и стабилна походка

Н ека си го кажем: Остаряването не е лесна задача. Мускулната маса естествено намалява с възрастта в процес, известен като саркопения, а силата на долната част на тялото отслабва с времето. Според изследване, публикувано в The Journal of Cachexia, саркопенията и мускулите, намалената сила на краката е свързана със загуба на мобилност, повишен риск от падане и намалена независимост при възрастните хора.

Добрата новина е, че мускулната тъкан остава чувствителна към стимули и в по-напреднала възраст. Дори леките силови тренировки, изпълнявани редовно, могат да повишат силата, баланса и скоростта на ходене. Нещо повече, тези упражнения не е необходимо да са с високо натоварване или да се извършват във фитнес зала, за да дадат резултати.

Упражненията на легло предлагат уникално предимство, тъй като намаляват натоварването на ставите, елиминират проблемите с равновесието в ранните етапи на възстановяване на силата и улесняват поддържането на последователност в тренировъчната ви рутина. Упражненията по-долу осигуряват безопасна отправна точка за тези, които изпитват скованост, болки в ставите или намалена увереност.

За да научим повече, разговаряхме с Джеймс Бикерстаф, CPT , сертифициран личен треньор в OriGym, който обяснява, че „възстановяването на мускулите на краката след 65 години изисква безопасно активиране на седалищните мускули, квадрицепсите, задните бедрени мускули, прасците и стабилизаторите на тазобедрената става без прекомерно натоварване“.

Следните пет упражнения за лежане са разработени от Бикерстаф, за да насочат директно към тези мускулни групи, като същевременно поддържат кръвообращението и здравето на ставите.

Прочетете подробните инструкции стъпка по стъпка. След това, когато сте готови, вижте 5 упражнения на стол, които изравняват долната част на корема след 60 години, според треньор.

Глутеални мостове

Източник: iStock

Глутеалните мостове са безспорно един от най-безопасните и ефективни начини за реактивиране на седалищните мускули и задните бедрени мускули след 65-годишна възраст. Това упражнение поддържа долната част на гърба, подобрява силата на разгъване на тазобедрената става и помага за възстановяване на силата при ходене, без да натоварва коленете. И тъй като оставате по гръб, движението намалява риска от падане, като същевременно укрепва тези критични мускули на краката.

Как да го направите:

Легнете по гръб на леглото със свити колене и плоски стъпала. Поставете краката си на ширината на ханша, като петите ви са близо до бедрата. Поставете ръцете си отстрани на тялото за стабилност и напрегнете торса си. Натиснете през петите си и повдигнете бедрата си нагоре. Стиснете седалищните си мускули в горната част за една до две секунди. Бавно и контролирано спуснете бедрата си обратно надолу. Изпълнете два до три серии от 10 до 15 повторения, като почивате от 45 до 60 секунди между сериите.

Повдигане на прави крака

Източник: iStock

Повдигането на прави крака помага за възстановяване на силата на квадрицепсите, която е от съществено значение за ежедневни функции като качване на стълби и изправяне от седнало положение. Това движение също така укрепва предната част на бедрото, като същевременно защитава колянната става, което го прави идеално за тези, които изпитват лек дискомфорт в ставите.

Как да го направите:

Легнете по гръб с едно свито коляно и единия изпънат крак. Стегнете мускула на бедрото на правия крак. Дръжте коляното си напълно изпънато. Бавно повдигнете правия крак до височината на противоположното коляно. Направете пауза от една до две секунди в горната точка. Спуснете крака си бавно, без да го изпускате. Стремете се към два до три серии от 8 до 12 повторения на крак. Почивайте от 30 до 45 секунди между сериите.

Плъзгане на петата

Плъзгането на петата помага за възстановяване на подвижността на коляното и ангажираността на задните бедрени мускули. Те също така подобряват кръвообращението и здравето на ставите, което е от решаващо значение за намаляване на сковаността и поддържане на дългосрочната сила на долната част на тялото.

Как да го направите:

Легнете по гръб с двата изпънати крака. Дръжте петите си леко опряни на леглото. Бавно плъзнете едната пета към бедрата си, като сгънете коляното си. Спрете, когато коляното ви е удобно свито. Плъзнете петата си обратно в изходна позиция. Повторете на противоположния крак. Изпълнете два до три серии от 10 до 15 повторения на крак, като почивате от 30 до 45 секунди между сериите.

Повдигане на крака в странично положение

Следват повдигания на краката в странично положение – отлично упражнение за укрепване на стабилизаторите на тазобедрената става, които са от решаващо значение за баланса, предотвратяването на падания и стабилността при ходене. Слабите абдуктори на тазобедрената става са свързани с намалена ефективност на походката и повишен риск от падане при по-възрастните хора.

Как да го направите:

Легнете настрани с подредени крака и подравнени бедра. Поставете удобно главата си на ръката или възглавницата си. Дръжте горния си крак изправен, а пръстите на краката сочат напред. Внимателно повдигнете горния си крак нагоре, без да се търкаляте назад. Направете пауза от една до две секунди в горната точка. Спуснете крака си бавно и контролирано. Изпълнете два до три серии от 10 до 12 повторения на страна. Почивайте от 30 до 45 секунди между сериите.

Упражнение „Шпиц и контрашпиц“ (Глезени сгъвания)

Движенията в глезените са подценявано упражнение за подобряване на кръвообращението и намаляване на сковаността в долната част на краката. Те активират мускулите на прасеца, които действат като „венозна помпа“, жизненоважна за баланса и силата при ходене.

Как да го изпълните:

Легнете по гръб или седнете изправени в леглото с изпънати крака.

Шпиц: Насочете пръстите на краката максимално далеч от себе си (към долната част на леглото).

Задръжте за една до две секунди в крайната точка, усещайки напрежението в прасеца.

Контрашпиц: Издърпайте пръстите на краката силно назад към пищялите.

Изпълнявайте движенията с равномерен и ритмичен темп.

Направете 2 до 3 серии от 15 до 20 повторения, с почивка от 30 до 45 секунди между тях.