4306 причини за надежда: Колко сънародници е върнала Украйна от руски плен

У краинският президент Володомир Зеленски заяви, че Украйна си е върнала 4306 души от руски плен, потвърждавайки ангажимента на държавата да осигури освобождаването на всички свои сънародници, предаде Укринформ.

Държавният глава направи изявлението си по време на своята реч пред участниците в конференцията на Координационния щаб за военнопленниците под наслов "Надежда, борба, завръщане - три години".

For over three years now, almost throughout this entire war, our Coordination Headquarters has been working—all the services that bring prisoners home. We have already successfully brought back more than four thousand people—4306. And we will bring them all back.



