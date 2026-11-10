България

Надзорният съвет на НЗОК обсъжда проектобюджета на касата за 2027 г.

В дневния ред са включени общо три точки

Василена Василева Василена Василева

10 ноември 2026, 06:53
Надзорният съвет на НЗОК обсъжда проектобюджета на касата за 2027 г.
Източник: БГНЕС

Н адзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще проведе заседание днес от 10:00 ч., на което ще обсъди проектобюджета на касата за 2027 г. Това съобщиха от НЗОК на официалния си сайт.

Здравното министерство представя приоритетите си и бюджета за 2027 г.

В дневния ред са включени общо три точки. Освен проектобюджета за следващата година, надзорниците ще разгледат предложения за одобрение на разпределението на средства от резерва, както и за вътрешно компенсирани промени по бюджетните средства за трансферите от Министерството на здравеопазването (МЗ) и плащанията от тези трансфери.

Предвижда се също да бъде обсъдено актуализирано месечно разпределение на бюджетните средства на НЗОК за 2026 г.

Третата точка в дневния ред предвижда утвърждаване на нови и актуализиране на съществуващи изисквания за диагнози, включени в списъка на заболяванията на НЗОК по чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване. Става въпрос за заболявания, чието лечение изисква експертиза по чл. 78, т. 2 от закона.

В понеделник министърът на здравеопазването Катя Ивкова представи на пресконференция проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2027 г.

Тя посочи, че основните приоритети в него са свързани с по-сигурен достъп до лекарства, по-качествена профилактика, модернизиране на спешната и детската медицинска помощ, подкрепа за младите кадри в здравната система, както и подобряване на достъпа до диагностика и лечение.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
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