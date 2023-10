2000 военни от САЩ са получили заповед да се подготвят за евентуална подкрепа на Израел

О коло 2000 американски военнослужещи са получили заповед да се подготвят за разгръщане за евентуална подкрепа на Израел.

Американската армия е подбрала около 2000 военнослужещи от всички въоръжени служби, които са натоварени с мисии като предоставяне на съвети и медицинска помощ, съобщава "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на представители на отбраната.

Байдън ще замине на посещение в Израел

Според доклада войниците не са предназначени да изпълняват бойна роля, като се добавя, че нито един пехотинец не е получил заповед за подготовка за разгръщане.

The US military is preparing troops for possible deployment to support Israel.



◾️ The U.S. military has selected about 2,000 troops for possible deployment to aid Israel.



◾️ They are not intended to serve in a combat role. Rather, these soldiers will be tasked with missions