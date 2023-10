Израел и Газа: Трагедията от двете страни на границата

Д есетки хора чакат на опашка пред пекарна в Хан Юнис - град в южната част на ивицата Газа. Всички размахват банкноти в опит да получат хляб от пекаря. Ум Абдула Абу Ризик има късмет - успява да си купи хляб. Той обаче далеч не е достатъчен, предава АРД в репортаж от Газа, цитиран от Deutsche Welle .

"Това е трагедия. Приютил съм седем семейства, които останаха без дом, в своята къща. Редя се на опашка тук от седем сутринта. Това не е достатъчно", споделя мъжът пред германската обществено-правна телевизия. Той разказва, че хлябът е всъщност само за децата. Възрастните не могат да си позволят да ядат нищо в момента.

Стотици хиляди хора са избягали от северната част на ивицата Газа тук, след като израелската армия започна да атакува "Хамас".

Децата не могат да спят

На около 30 километра от Хан Юнис се намира израелският град Сдерот. В непосредствена близост до ивицата Газа хората в южен Израел са подложени на ракетен обстрел от дни. Една от ракетите на "Хамас" все пак успява да порази цел в Сдерот, обяснява АРД. Израел съветва жителите на региона да потърсят безопасно място.

Йосин Едри споделя с германската медия, че животът му е много труден в последните дни. "Децата са травматизирани. Не могат да спят", казва мъжът, преди да се качи в един от автобусите, които трябва да евакуират хората от Сдерот към други части на Израел. Държавата се грижи за разходите по евакуацията, но и никой не е длъжен да напуска дома си - това е само предложение от властите.

