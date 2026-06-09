Свят

Стотици евакуирани, след като 11-метрови вълни удариха столицата на Нова Зеландия

Властите в столицата на Нова Зеландия обявиха извънредно положение за крайбрежните райони.

9 юни 2026, 07:58
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В столицата на Нова Зеландия Уелингтън бяха евакуирани стотици жители на крайбрежни райони, след като огромни вълни с височина до 11 метра връхлетяха бреговата ивица, а силни ветрове доведоха до отмяна на полети и инциденти на летището, предава Channel NewsAsia (CNA).

Кметът на Уелингтън Андрю Литъл обяви извънредно положение в навечерието на очакваното вълнение за жителите на крайбрежните квартали „Оухиро Бей“, „Айлънд Бей“, „Хоутън Бей“ и „Брейкър Бей“.

„Трябва да стоите далеч от южното крайбрежие“, заяви Литъл в официално изявление, като предупреди, че аварийните служби няма да се притекат на помощ на хората, които решат да останат в опасната зона.

Заповедта за евакуация влезе в сила във вторник сутринта, като полицията беше мобилизирана, за да гарантира, че жителите ще се преместят на по-високи и безопасни места.

Служителите на реда изградиха контролно-пропускателни пунктове по околните пътища, за да предотвратят достъпа на хора до крайбрежието.

Общинските власти посочиха, че подобно природно явление през 2021 година е засегнало множество домове в Брейкър Бей. Тогава височината на вълните е достигала около 6,5 метра.

Според новозеландската метеорологична служба MetService вълните, навлизащи в пристанището на Уелингтън във вторник, са били измерени на 11 метра.

Поривите на вятъра в района на Айлънд Бей са били толкова силни, че две жени са били съборени на земята, когато морските вълни са залели пътното платно, съобщава журналист на агенция Франс прес.

Част от полетите на летище „Уелингтън“ бяха отменени, след като там бяха отчетени пориви на вятъра със скорост до 128 километра в час.

Малък самолет на местната авиокомпания Golden Bay Air е бил преобърнат на една страна от силния вятър, докато е бил паркиран на летището без хора на борда.

Ръководителят на авиокомпанията Ричард Молой заяви пред националния радиооператор RNZ, че пожарникари са обезопасили самолета, като са го закрепили към земята.

Нова Зеландия е връхлетяна от разрушителни ветрове, проливни дъждове, сняг и високи вълни

  • Как да се предпазим?

Екстремните океански вълни, достигащи височина до 11 метра и повече, представляват сериозно предизвикателство за корабоплаването и безопасността в морето. В морската терминология тези явления често се класифицират като „вълни-убийци“ (rogue waves) – неочаквани, необичайно големи и внезапно възникващи вълни, които се различават значително от средната височина на вълнението в даден район.

За да се минимизира рискът от среща с подобни стихии, е необходимо стриктно спазване на протоколите за морска безопасност. Ключов аспект е непрекъснатото наблюдение на метеорологичните прогнози и сателитните данни.

Съвременните системи за ранно предупреждение позволяват на екипажите да идентифицират зони с висок риск, където се срещат неблагоприятни течения и силни ветрове, благоприятстващи образуването на екстремни вълни.

При навигация в открити води, превантивните мерки включват коригиране на курса на плавателния съд, за да се избегнат райони с бурно време. Ако сблъсъкът с голяма вълна е неизбежен, капитанът трябва да насочи носа на кораба под ъгъл спрямо фронта на вълната – обикновено под ъгъл от около 45 градуса. Директното посрещане на вълната с носа или попадането ѝ перпендикулярно на борда („broadside“) може да доведе до критични структурни повреди, заливане на палубата или преобръщане.

Освен тактическото маневриране, жизненоважно е осигуряването на товари, оборудване и всички подвижни предмети на борда. Всички врати и люкове, водещи към вътрешността на кораба, трябва да бъдат херметически затворени, за да се предотврати нахлуването на вода при евентуален удар. Екипажът следва да използва предпазни средства и да се придържа към зони, които са защитени от директен удар.

Исторически, много корабокрушения са били приписвани на мистериозни обстоятелства, докато научните изследвания през последните десетилетия не доказаха съществуването на вълни-убийци като физичен факт. Разбирането на динамиката на тези вълни – резултат от взаимодействието между линейни и нелинейни процеси в океана – позволява на съвременните инженери да проектират по-устойчиви кораби. Въпреки технологичния прогрес, морето остава непредсказуема среда, където най-добрата защита си остава внимателното планиране на маршрута, поддържането на добра комуникация с бреговите служби и поддържането на висока бдителност при всякакви метеорологични условия. Професионалната подготовка и опитът на моряците остават най-силната линия на защита срещу непредвидимите сили на природата.

Източник: Channel NewsAsia (CNA)    
Уелингтън Нова Зеландия природно бедствие евакуация високи вълни извънредно положение силен вятър летище Уелингтън крайбрежие климатични условия
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