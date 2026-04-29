Свят

Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

Инициативата за мемориал на жертвите от Втората световна война беше спряна след дипломатически реакции

29 април 2026, 10:33
В ластите в Нова Зеландия отхвърлиха предложение за издигането на статуя в памет на “жените за утеха”, поробени от Япония преди и по време на Втората световна война, след като Токио заяви, че подобна инициатива ще навреди на дипломатическите отношения между двете страни, предаде Франс прес.

Япония принуждава до 200 000 жени от Корея, Китай и Югоизточна Азия да бъдат сексуални робини между 1932 и 1945 г. - въпрос, който обтяга отношенията на Токио с други държави. 

Камарата на представителите гласува резолюция в този дух въпреки предупрежденията на Токио, че това може да нареди на двустранните отношения

Организацията, отговорна за поддържането на Корейската градина в Такапуна - предградие на Оукланд - поиска да постави статуя в памет на "секс робините". 

След обществени консултации обаче Градският съвет на Девънпорт-Такапуна отхвърли искането. 

“Това беше трудно решение и не го взехме лесно”, каза председателката на Съвета Триш Дийнс.

Ужасяващата история на „жените за утеха“ на японската армия

“Внимателно обсъдихме гледните точки на нашите служители и коментарите от общността по време на процес по официални консултации”, добави тя.

Сред тези коментари беше писмо от посланика на Япония в Нова Зеландия Макото Осава, който заяви, че подобен паметник може да “причини разделение и конфликти в прекрасното мултиетническо общество на Нова Зеландия, както и между японските и корейските общности”. 

Нова Зеландия Япония Жени за утеха Втора световна война Отхвърлено предложение Дипломатически отношения Статуя Сексуални робини Градски съвет Корейска градина
Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

САЩ се готвят за 250-годишнината от своята независимост с лимитирана серия документи, които вече предизвикаха вълна от полярни реакции – от „исторически акт“ до „проява на чиста суета“

Петно от мазут на варненски плаж

Подаден е сигнал до Басейнова дирекция

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Земята се е формирала в относително затворена среда, далеч от хаотичните външни области на Слънчевата система. Процесът е протекъл спокойно, под защитата на гравитационния „щит“ на Юпитер

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Доналд Тръмп и британският монарх демонстрираха близост и силно съюзничество по време на втория ден от официалната визита на кралското семейство във Вашингтон, завършил с изискан прием и размяна на символични подаръци

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

На финала: Кабинетът "Гюров" се събра на едно от последните си заседания

Пилот загина при катастрофа с малък самолет в Германия

Според постъпилата информация от полицията пилотът, на 71 години, се е връщал в Швейцария, където живее

"От най-високо паднахме до най-ниско": Малена Замфирова коментира възстановяването си

Сноубордистката се възстановява и се надява да се върне за новия сезон

Повдигнаха ново обвинение срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

В ход влезе и делото, което дъщерята на Джеймс Коми - Морийн, води заради уволнението си като федерален прокурор

Украйна започва износ на оръжия заради свръхкапацитет

Приходите ще бъдат използвани за укрепване на отбраната на страната

Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно

Има един мит, че който кара безопасно е скучен и дори неуверен и страхлив шофьор. Разбира се, няма нищо вярно в това. Даже обратното, изискват се доста умения и бдителност, за да шофираш разумно и да се наслаждаваш на пътуването

Бедствено положение в Тексас след разрушителни бури

Властите предупреждават за опасни ветрове и големи щети

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Участникът, познат още като “Калифорнията” и “Фламингото”, разказва защо се определя като нестандартен играч, който не се страхува да рискува и да бъде различен

