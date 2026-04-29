Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

В ластите в Нова Зеландия отхвърлиха предложение за издигането на статуя в памет на “жените за утеха”, поробени от Япония преди и по време на Втората световна война, след като Токио заяви, че подобна инициатива ще навреди на дипломатическите отношения между двете страни, предаде Франс прес.

Япония принуждава до 200 000 жени от Корея, Китай и Югоизточна Азия да бъдат сексуални робини между 1932 и 1945 г. - въпрос, който обтяга отношенията на Токио с други държави.

Камарата на представителите гласува резолюция в този дух въпреки предупрежденията на Токио, че това може да нареди на двустранните отношения

Организацията, отговорна за поддържането на Корейската градина в Такапуна - предградие на Оукланд - поиска да постави статуя в памет на "секс робините".

След обществени консултации обаче Градският съвет на Девънпорт-Такапуна отхвърли искането.

“Това беше трудно решение и не го взехме лесно”, каза председателката на Съвета Триш Дийнс.

Ужасяващата история на „жените за утеха“ на японската армия

“Внимателно обсъдихме гледните точки на нашите служители и коментарите от общността по време на процес по официални консултации”, добави тя.

Сред тези коментари беше писмо от посланика на Япония в Нова Зеландия Макото Осава, който заяви, че подобен паметник може да “причини разделение и конфликти в прекрасното мултиетническо общество на Нова Зеландия, както и между японските и корейските общности”.