Трагедия на пътя Русе – Бяла: Четирима загинаха в тежък сблъсък

Т ежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла, в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.
Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 ч. По първоначална информация са се блъснали тежкотоварен камион и миниван. Четирима души са загинали, има и ранени. В мкробуса е имало деветима души, съобщава NOVA.
На място са екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ.
Участъкът е затворен за движение. Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.