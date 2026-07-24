Трагедия на пътя Русе – Бяла: Четирима загинаха в тежък сблъсък

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Т ежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла, в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 ч. По първоначална информация са се блъснали тежкотоварен камион и миниван. Четирима души са загинали, има и ранени. В мкробуса е имало деветима души, съобщава NOVA.

На място са екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ.

Участъкът е затворен за движение. Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.