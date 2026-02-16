"Имахме много тежка нощ": Буря остави хиляди домакинства без ток в Нова Зеландия

П роливни дъждове и ураганни ветрове объркаха днес разписанието на полети, влакове и фериботи и доведоха до затваряне на пътища в части от Северния остров на Нова Зелендия, оставяйки без електричество хиляди домакинства, предаде Ройтерс.
Повечето полети от и до столицата Уелингтън бяха отменени или забавени тази сутрин, съобщиха летищните власти.
🌩️ Violenta tempesta in Nuova Zelanda: piogge torrenziali e venti fortissimi, caos trasporti e blackout 👇https://t.co/v9Tzo67UfX— MeteoWeb (@MeteoWeb_eu) February 16, 2026
Авиокомпанията "Еър Ню Зиланд" спря полетите си от и до летищата в Уелингтън, Нейпиър и Палмерстън Норт, съобщиха местни медии.
Повече от 30 000 битови и промишлени потребители останаха без ток, включително близо 10 000 в столицата, съобщиха властите.
Местните жители бяха посъветвани да не предприемат пътувания, а няколко училища бяха затворени.
Department of Climate Change and Meteorological Services has warned that some districts including Nkhotakota, Salima and Nkhata Bay should expect heavy rainfall in the next 24–36 hours as Cyclone Gezani moves eastwards in Mozambique. Authorities warn of thunderstorms, strong… pic.twitter.com/fBe3coBLX0— The Slice Magazine (@slicemagazine) February 16, 2026
"Имахме много тежка нощ, а нашите пожарникари продължават да се отзовават на сигнали", каза началникът на националната аварийно-спасителна служба Кен Купър.
Той добави, че повече от половината от общо 852 сигнала, подадени през изминалата нощ, са били от района на Уелингтън.