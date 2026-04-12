Циклон удари Северния остров на Нова Зеландия, стотици са евакуирани

Ц иклонът „Вайану“ причини сериозни щети на Северния остров на Нова Зеландия, оставяйки хиляди домакинства без електрозахранване и принуждавайки стотици жители да се евакуират, съобщиха местните власти, цитирани от Reuters.

Бурята бе придружена от ветрове със скорост над 130 км/ч, проливни валежи и високи вълни още преди да достигне сушата, по данни на националната метеорологична служба.

"Имахме много тежка нощ": Буря остави хиляди домакинства без ток в Нова Зеландия

В редица региони е обявено извънредно положение, като са издадени предупреждения от най-високо „червено“ ниво.

Министърът по управлението на извънредни ситуации Марк Мичъл заяви, че циклонът се е придвижил по-източно от първоначалните прогнози, което е пощадило най-големия град Окланд от най-тежките последици. Въпреки това властите очакват влошаване на метеорологичната обстановка през следващите часове.

Най-големите рискове са свързани с комбинацията от прилив и бурни вълни, която може да предизвика крайбрежни наводнения, особено в следобедните часове.

По данни на властите около 5000 домакинства са останали без ток, като електрозахранването е възстановено за част от тях. В операцията по евакуацията участват и части на въоръжените сили, както и тежка техника.

В град Уангарей са отчетени валежи над 100 мм за 24 часа, а в отделни райони са регистрирани пориви на вятъра над 130 км/ч.

Циклонът „Вайану“ напомня за разрушителния циклон „Габриел“ от 2023 г., при който загинаха 11 души и хиляди останаха без дом – едно от най-тежките природни бедствия в страната през последните десетилетия.