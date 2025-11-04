Пари

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Реалните ползи от приемането на еврото са просперитет и сигурност, заяви председателят на ЕЦБ

4 ноември 2025, 10:44

"На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България. Тогава празнувам и 70-годишен юбилей и този ден ще ми бъде много специален. Ще взема българско вино, за да се поздравим".

Това заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на конференцията на високо равнище за влизането ни в еврозоната.

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

„България извървя дълъг път до приемането на еврото. Много работа беше свършена, много реформи бяха направени, така че всички критерии, които важат за всеки член на еврозоната, да бъдат изпълнени. Това е огромна стъпка, но също така е началото на пътешествието, а не крайна цел. Ясно е, че реформите трябва да продължават и знам, че това ще се случи, въпреки трудностите”, каза Ларагд, цитирана от NOVA.

Председателят на ЕЦБ обясни, че реалните ползи от приемането на еврото са просперитет и сигурност.

  • Просперитет

Лагард обясни защо приемането на единната валута означава просперитет за страната.

„През последното десетилетие брутният вътрешен продукт в България се повиши от 1/3 до 2/3. Това се случва благодарение на сериозна интеграция в европейската икономика и еврозоната. 65% от износа на България отива в Европейския съюз. 45% от него е в еврозоната”, коментира тя.

„За българските фирми, независимо дали са големи корпорации и малки и средни предприятия, няма да има никакъв разход за конвертиране на валутата. Средните и малките предприятия ще спестят 1 милиард евро на година от обменните разходи”, допълни Лагард.

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Тя беше категорична: „Вратата към европейските капиталови пазари се отваря широко за България. Макар че нямаме още единен капиталов пазар, вие ще имате думата на масата, за да се случи този съюз”.

Лагард заяви още, че фирмите ще имат по-малко разходи за финансиране, което е основна база за дългосрочни инвестиции. "Тези ползи се виджат в кредитните рейтинги на България, които стават по-добри, а това означава по-ниска цена на кредитите. На тази база българските фирми могат да продължат да инвестират", допълни Лагард.

  • Сигурност

За втората полза – сигурността Лагард обясни: „Живеем във все по-неспокоен свят, с непрекъснати трусове отвън. За малка и отворена икономика, която и да е било, включително и българската, в която близо половината от работните места зависят от външно търсене, тази експозиция на външни трусове може сериозно да засегне България. Паричният съвет отдавна премахна колебанията в обменния курс евро – лев. И макар и силна, тази защита не може да се смята за непробиваема. Членството в еврозоната може да помогне повече за защита на българските фирми в Европа и да повиши европейската конкурентоспособност в глобален план”.

Председателят на ЕЦП посочи още, че 83% от това, което влиза в България като внос, е в евро, „което скоро ще бъде ваша валута”. Тя допълни, че това е буфер за домакинствата и фирмите от увеличаването на цените.

„Освен това, когато търсенето се увеличава, единната валута пази нашите вътрешни пазари от обезценяване”, каза още тя.

Лагард даде пример – по време на финансовата криза еврото се е обезценило спрямо щатския долар, но точно заради еврозоната единният пазар е останал солиден и единен.

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

  • Лагард коментира и страховете на българите, че страната ще загуби националната парична политика и ще загуби контрола върху съдбата си.

Тя обаче посочи, че „влизането в еврозоната не е загуба, а добавяне на суверенитет”. Председателят на ЕЦБ беше категорична, че гласът на управителя на БНБ Димитър Радев ще се чува и ще бъде уважаван.

Лагард каза още, че българската икономика е дълбоко интегрирана с европейската верига на доставките и бизнесцикълът върви в крачка с еврозоната.

„Властта трябва да се погрижи Законът да се спазва и стриктно да се следи, до последен цент, при прехвърлянето на лев в евро”, заяви тя. И призова потребителите също да следят за нерагламентирани цени.

Източник: NOVA    
