Аутопсия е разкрила причината за смъртта на туристите в Истанбул

Германците в Истанбул са починали най-вероятно при дезинфекция на хотела от токсичния газ фосфин

1 декември 2025, 12:01
Аутопсия е разкрила причината за смъртта на туристите в Истанбул
Източник: iStock

С ъдебната медицина и аутопсията показват - германците в Истанбул са починали най-вероятно при дезинфекция на хотела от токсичния газ фосфин, съобщи Deutsche Welle.

Както показва доклад на съдебната медицина, в хотелската стая в Истанбул, където почина четиричленно семейство от Хамбург, е бил открит токсичният газ фосфин. Веществото е било установено в проби от стаята, съобщи държавната информационна агенция Анадолу, позовавайки се на съдебните медици. Фосфин е бил открит и в пешкирите на хотела, но окончателната яснота по причината за смъртта още не е факт.

В борбата с вредните насекоми, като например дървеници , често се използва алуминиев фосфид, който при свързване с течности - а за целта е достатъчна и влажността на въздуха - отделя отровния газ фосфин. Той уврежда клетките на бозайниците и в по-високи концентрации пречи на транспортирането на кислорода в кръвта. При хората фосфинът може да доведе до кашлица, повръщане, чернодробни и бъбречни проблеми, при вдишване може да бъде и опасен за живота.

Докладът от аутопсията потвърждава подозренията

Освен това много турски медии пишат, че и докладът от аутопсията потвърждава предположенията, че смъртта на семейството се дължи на отравяне с фосфин. В кръвта на жертвите, в стомасите им и в храната, която са консумирали, не са били открити следи от отрова.

След като по-миналата седмица в Истанбул починаха майката и двете деца на семейството, миналата седмица почина и бащата. Първоначално следователите предполагаха, че причина за смъртта е хранително отравяне.

Задържани са 11 заподозрени

До момента полицията е задържала 11 заподозрени, сред които има хотелски служители и сътрудници на фирма за борба с вредители. Хотелът, в който бе отседнало семейството, стана обект на разследвания, след като още двама гости са почувствали неразположение и е трябвало да бъдат лекувани.

Германската обществена медия NDR съобщава, че и студентката от Люнебург Марлене П., заминала да следва в Турция за една година, е починала в Истанбул от отравяне - след използването на пестициди в жилището под нейното.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

