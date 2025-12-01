Тейлър Суифт ще има "три или четири" бляскави момински партита по цял свят

Т ейлър Суифт планира не едно, а няколко бляскави момински партита по целия свят заедно със звездните си шаферки Селена Гомес и Джиджи Хадид преди сватбата си с Травис Келси.
Според информация на „The U.S. Sun“ шаферките на звездата планират „поне три или четири уикенда по женски или партита“. Сред обсъжданите дестинации са някои от любимите места на Суифт като Нешвил, Ню Йорк, Италия и Бахамските острови, предаде Page Six.
„Целта е да се забавляват, да прекарат няколко уикенда заедно и да се насладят на организацията, докато избират красиви места, където да си починат, да празнуват и да се сближат“, споделя източник пред изданието.
Taylor Swift’s lavish bachelorette party plans revealed as star-studded bridal party preps for trips all over the globe: report https://t.co/4ZKS5Z7ptr pic.twitter.com/sCuJJRbRhy— Page Six (@PageSix) November 30, 2025
Предполага се, че моминските партита, организирани от самата Суифт, ще се проведат през следващите месеци. Шаферките, заедно с майката на Травис – Дона Келси, също участват активно в планирането на сватбата.
Източникът разкрива, че „през последните две седмици те се чуват по няколко пъти седмично – по телефона, чрез съобщения, FaceTime или Zoom“. „Връзката им е изключително сериозна, а вълнението е огромно. Това е много забавно преживяване за всички“, добавя той.
Селена Гомес, която се омъжи за Бени Бланко през септември, също е ентусиазирана да допринесе с идеи и предложения, за да помогне сватбата на най-добрата ѝ приятелка да бъде незабравима.
‼️| Exclusive source reveals to @TheSun Taylor Swift’s bachelorette party plans with Gigi Hadid and Selena Gomez as bridesmaids:— The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) November 30, 2025
“trips or bachelorette-style getaways” to some of Taylor’s favorite spots, including New York, Nashville, Bahamas, and Italy. pic.twitter.com/XiqS4WxveC
„Всички се забавляват страхотно, наслаждават се на организацията и за тях това е като сбъдната мечта. Развълнувани са да подкрепят своята близка приятелка, своята „сестра“ Тейлър“, казва източникът.
Представители на Суифт и Гомес не бяха открити веднага за коментар. Тейлър и Травис се сгодиха през август след двегодишна връзка.
‼️| Taylor Swift is planning a multi-day wedding with a big guest list (source tells @TheSun):— The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) November 30, 2025
“The plan is to organize an entire wedding weekend —from Friday to Sunday— not just a single ceremony…wanting to make it a unique, unforgettable memory” pic.twitter.com/QiPYqO5kPB
Според слуховете двойката обмисля сватбата да се състои в Тенеси или на частен остров, въпреки че първоначално са планирали по-скромно тържество. Поп звездата и играчът от НФЛ са осъзнали, че искат да разширят списъка с гости, за да включат половинките на поканените, приятели от детството и колеги от музикалния бранш.
Сред възможните места за церемонията са хотел "Океанска къща" в Роуд Айлънд и имението "Къпинената ферма" в Тенеси.