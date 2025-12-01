Любопитно

Тейлър Суифт ще има "три или четири" бляскави момински партита по цял свят

Сред шаферките на звездата ще бъдат Селена Гомес и Джиджи Хадид

1 декември 2025, 12:08
Тейлър Суифт ще има "три или четири" бляскави момински партита по цял свят
Източник: GettyImages

Т ейлър Суифт планира не едно, а няколко бляскави момински партита по целия свят заедно със звездните си шаферки Селена Гомес и Джиджи Хадид преди сватбата си с Травис Келси.

Според информация на „The U.S. Sun“ шаферките на звездата планират „поне три или четири уикенда по женски или партита“. Сред обсъжданите дестинации са някои от любимите места на Суифт като Нешвил, Ню Йорк, Италия и Бахамските острови, предаде Page Six

„Целта е да се забавляват, да прекарат няколко уикенда заедно и да се насладят на организацията, докато избират красиви места, където да си починат, да празнуват и да се сближат“, споделя източник пред изданието.

Предполага се, че моминските партита, организирани от самата Суифт, ще се проведат през следващите месеци. Шаферките, заедно с майката на Травис – Дона Келси, също участват активно в планирането на сватбата.

Източникът разкрива, че „през последните две седмици те се чуват по няколко пъти седмично – по телефона, чрез съобщения, FaceTime или Zoom“. „Връзката им е изключително сериозна, а вълнението е огромно. Това е много забавно преживяване за всички“, добавя той.

Селена Гомес, която се омъжи за Бени Бланко през септември, също е ентусиазирана да допринесе с идеи и предложения, за да помогне сватбата на най-добрата ѝ приятелка да бъде незабравима.

„Всички се забавляват страхотно, наслаждават се на организацията и за тях това е като сбъдната мечта. Развълнувани са да подкрепят своята близка приятелка, своята „сестра“ Тейлър“, казва източникът.

Представители на Суифт и Гомес не бяха открити веднага за коментар. Тейлър и Травис се сгодиха през август след двегодишна връзка.

Според слуховете двойката обмисля сватбата да се състои в Тенеси или на частен остров, въпреки че първоначално са планирали по-скромно тържество. Поп звездата и играчът от НФЛ са осъзнали, че искат да разширят списъка с гости, за да включат половинките на поканените, приятели от детството и колеги от музикалния бранш.

Сред възможните места за церемонията са хотел "Океанска къща" в Роуд Айлънд и имението "Къпинената ферма" в Тенеси.

Източник: Page Six    
Тейлър Суифт Моминско парти Травис Келси Селена Гомес Джиджи Хадид Сватба Знаменитости Пътувания Шаферки Луксозни партита
Последвайте ни

По темата

Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Противоречивото бъдеще на изкуствения интелект

Противоречивото бъдеще на изкуствения интелект

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Вълна от любов и вяра: България подкрепи Любо Пенев в най-тежкия му мач

Вълна от любов и вяра: България подкрепи Любо Пенев в най-тежкия му мач

От днес може да си купите комплекти с евро монети

От днес може да си купите комплекти с евро монети

pariteni.bg
Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

Свят Преди 13 минути

Зеленски направи поредната промяна в екипа си, но оставката на Ермак е тежък удар за президента

Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Свят Преди 16 минути

Включени са няколко материала за електронно-оптична апаратура

Бронзовият тен може да е симптом на рак

Бронзовият тен може да е симптом на рак

Свят Преди 23 минути

Дебра Макуайг е помислила, че по-тъмната ѝ кожа е резултат на козметика, а не на опасно онкологично заболяване

С 1 лев е поевтиняла потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поевтиняла потребителската кошница за седмица

Пари Преди 29 минути

Основните хранителни продукти, изчислени по цените на едро, възлизат на 99 лева

Нелегалните затворнически боеве ескалират опасно в „Клетката“

Нелегалните затворнически боеве ескалират опасно в „Клетката“

Любопитно Преди 34 минути

Тази седмица предстои и финалът на историята в криминалната драма

„Винаги сте били бойци!“ – Стоичков с трогващо послание към Михайлов, Пенев и Хубчев

„Винаги сте били бойци!“ – Стоичков с трогващо послание към Михайлов, Пенев и Хубчев

България Преди 37 минути

Бившият национал отправи силно послание към тримата футболни легенди, които преминават през тежки здравословни изпитания

Арестуваха 13 души за пожара със 151 жертви в Хонконг

Арестуваха 13 души за пожара със 151 жертви в Хонконг

Свят Преди 39 минути

Арестуваните са на възраст между 40 и 77 години

Снимката е илюстративна

КЗК допусна предварително изпълнение за зимното почистване на Витоша, но го отказа за трите столични района

България Преди 42 минути

Антимонополната комисия прие мотивите на Столична община за поръчката в Природен парк „Витоша“, но откри липса на достатъчни доказателства за зоната „Илинден–Надежда–Сердика

СДВР: Ще има пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

СДВР: Ще има пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

България Преди 45 минути

Главен комисар Любомир Николов заяви, че са се появили доста призиви за хулигански действия

Аутопсия е разкрила причината за смъртта на туристите в Истанбул

Аутопсия е разкрила причината за смъртта на туристите в Истанбул

Свят Преди 1 час

Германците в Истанбул са починали най-вероятно при дезинфекция на хотела от токсичния газ фосфин

<p>Ампутираха втория крак на известна актриса</p>

Ампутираха втория крак на актрисата Рут Код

Свят Преди 1 час

29-годишната ирландска изпълнителка преживява първата ампутация преди шест години

4 зодии ще имат най-щастливата зима: Животът им се преобразява

4 зодии ще имат най-щастливата зима: Животът им се преобразява

Любопитно Преди 1 час

Животът им най-накрая ще стане по-щастлив

<p>Белият дом няма &quot;морална яснота&quot; по въпроса с Украйна</p>

Конгресмен: Белият дом няма "морална яснота" по въпроса с Украйна

Свят Преди 1 час

"Той е диктатор. Той е убил всички свои опоненти"

Отмениха бедственото положение на територията на община Симитли

Отмениха бедственото положение на територията на община Симитли

Свят Преди 1 час

То бе въведено във връзка с проливните валежи в Благоевградско

.

Заплаха ли е дигиталното евро за парите ни

Любопитно Преди 1 час

Дигитализацията променя начина, по който плащаме

"Магазин за хората" поставя щандове с над 45 артикула в супермаркети в Пловдивско

"Магазин за хората" поставя щандове с над 45 артикула в супермаркети в Пловдивско

България Преди 1 час

Асортиментът включва продукти от базовата потребителска кошница и най-търсените от българските производители

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg
1

Усещане за зима след Никулден

sinoptik.bg

Писмо до себе си: 20 мисли, които всяка edna жена трябва да прочете в края на годината

Edna.bg

Слава на пауза: Мишел Пфайфър оставя Холивуд заради най-голямата любов

Edna.bg

Ламин Ямал за живота между папараци и забрани

Gong.bg

Наставникът на новия лидер в Лига 1 остава здраво стъпил на земята

Gong.bg

Полицай загина в опит да обезопаси мястото на инцидент със загинал в София (ВИДЕО)

Nova.bg

Вълна от съпричастност след новината за влошеното здраве на Любо Пенев

Nova.bg