Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Малко повече от месец преди отбелязването на Нова година - увеличение на цените на кувертите и екскурзиите за празника, отчитат от бранша

10 ноември 2025, 10:21
М алко повече от месец преди отбелязването на Нова година - увеличение на цените на кувертите и екскурзиите за празника, отчитат от бранша. Въпреки това милиони вероятно ще посрещнат новогодишната нощ извън дома. Подготовката за коледните и новогодишни празници тече с пълна сила. Едни вече са направили резервациите си, а други тепърва ще решават къде да посрещнат 2026 година. И докато едни ще чакат сурвакари на вратите си, други традиционно избират да посрещнат Нова година в чужбина.

Колко ще ни струват Коледа и Нова година

Михаела Богданова и семейството ѝ са сред тези, които ще останат в България. „Пътувала съм в чужбина, празнувала съм, имам опит и предпочитам тук. Има си всички удобства, няма нищо различно. Тоест в чужбина няма нещо, което да е в повече и по-интересно, отколкото в България”, твърди тя.

Нова година при комшиите - за същите пари

Семейството ѝ е избрало да изпрати 2025 година в хотел с празнична програма. „Ние сме 5-членно семейство и за 4 дни, тоест три нощувки с новогодишна програма - с водещи и с всякакви екстри, излиза някъде около 4 000 лева”, изчислява тя.

Българските курорти се пълнят от рано, а ако направим резервацията си месеци преди празника, ще получим отстъпка, обясняват турагентите. ”Все повече хора планират от по-рано, което е добре, защото успяват да получат една много по-добра цена”, заяви Калина Неделчева, управител на туристическа агенция.

Ако искаме да посрещнем Нова година във Велинград, то ще са ни нужни между 210 и 620 лева на човек на ден в зависимост от избора ни на хотел и дали имаме пълно изхранване. В Банско цените варират между 165 и 450 лева на ден на човек. Така за 4 нощувки на човек ще трябва да отделим между 660 и 2500 лева. Не липсват и оферти за луксозен престой, където цената може да надхвърли 3 хиляди лева на човек.

Празнуваме за 72 лв. в чужбина, а у нас - за 253 лв.

„Много е важно какво включват българските хотелиери в цената си. Ако наистина един пакет в български хотел за Нова година за 3-4 нощувки е 3000-4 000 лева, то това означава, че за 7 нощувки би бил 7000 лева. Да, определено едно екзотично пътуване би струвало толкова, но би предложило съвсем друго изживяване”, обяснява Неделчева, цитирана от NOVA.

Каква е ситуацията при съседите ни, ако решим да пътуваме до Сърбия, Гърция или Турция? Между 600 и 800 лева трябва да отделим за 3 нощувки със закуски и вечери на човек в Сърбия. За Гърция между 600 и 1400 лева, а в Турция между 450 и 1500 лева. Интерес има и към екзотичните дестинации. Почивка в Дубай би ни струвала над 3000 лева, на Малдивите - около 7200 лева, а на Сейшелите – 6000 лева.

